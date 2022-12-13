«Ведомости» узнали, что национальный роуминг начнет работать в ДНР и ЛНР

Мобильные операторы договорились, что до конца года национальный роуминг заработает в новых регионах России на «крымских» условиях, пишет газета

Российские телекомоператоры «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в ноябре договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из российских операторов «большой четверки» и источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов.

По словам источника, до конца года национальный роуминг на территории всех новых российских регионов начнет работать и у МТС.

Операторы договорились, что национальный роуминг будет действовать на «крымских» условиях.

Национальный роуминг предусматривает использование сети другого мобильного оператора внутри той же страны. В 2019 году правительство отменило национальный роуминг для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя.

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