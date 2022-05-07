Мобильные операторы ДНР и ЛНР перейдут на российскую нумерацию

Жителям республик Донбасса присвоят код мобильного номера +7, следующие цифры — 949 для ДНР и 959 для ЛНР. Последние семь цифр будут совпадать с последними цифрами действующих номеров. Сим-карты при этом менять не нужно

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Операторы сотовой связи ДНР и ЛНР перейдут на российскую систему мобильных номеров +7, сообщили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, передают Донецкое агентство новостей и Луганскинформцентр.

Формат новых номеров жителей ДНР — +7949-XXX-XX-XX, ЛНР — +7959-XXX-XX-XX, где последние семь цифр совпадают с последними семью цифрами действующего номера оператора «Феникс» в Донецкой народной республике и «Лугаком» — в Луганской. Замена сим-карты не потребуется, тарификация останется на прежнем уровне. О присвоении нового номера абоненты узнают из СМС-рассылки.

Оператор сотовой связи ДНР «Феникс» уже начал переход. «Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку СМС-сообщений абонентам «Феникса», используя российскую систему нумерации +7», — рассказал Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что нововведение позволит «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи». До 7 мая у абонентов в республике был код +38072.

Код +7 действует в России и Казахстане, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР и подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Президент Владимир Путин объяснил это решение нежеланием Киева выполнять минские соглашения и подчеркнул, что присоединение республик к России не обсуждается.