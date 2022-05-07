Мобильные операторы ДНР и ЛНР перейдут на российскую нумерацию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 14:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:07
Тарпищев призвал ведущих теннисистов поддержать Россию в период санкций Спорт, 14:02
Во Франции прошла инаугурация Макрона Политика, 14:01
Победитель боя между Биволом и Альваресом получит уникальный пояс WBA Спорт, 13:35
Посол счел «пощечиной» Киеву запрет носить флаг Украины в Берлине 9 мая Политика, 13:33
Власти Хабаровска объяснили решение закрыть памятник Ленину на 9 Мая Общество, 13:27
Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Москве. Фоторепортаж Общество, 13:06 
Россиян допустят к драфту НХЛ, несмотря на ситуацию на Украине Спорт, 12:50
Дипломаты заявили о попытке покушения на российских журналистов в Берлине Политика, 12:49
Мобильные операторы ДНР и ЛНР перейдут на российскую нумерацию Политика, 12:48
Маткапитал-2022: как потратить полмиллиона на улучшение жилищных условий Недвижимость, 12:38
МЧС сообщило о гибели 5 человек при пожарах в Красноярском крае Общество, 12:30
Глава УЕФА заявил о «разбитом сердце» из-за отстранения российских клубов Спорт, 12:18
Политика ,  
0 

Мобильные операторы ДНР и ЛНР перейдут на российскую нумерацию

Жителям республик Донбасса присвоят код мобильного номера +7, следующие цифры — 949 для ДНР и 959 для ЛНР. Последние семь цифр будут совпадать с последними цифрами действующих номеров. Сим-карты при этом менять не нужно
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Операторы сотовой связи ДНР и ЛНР перейдут на российскую систему мобильных номеров +7, сообщили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, передают Донецкое агентство новостей и Луганскинформцентр.

Формат новых номеров жителей ДНР — +7949-XXX-XX-XX, ЛНР — +7959-XXX-XX-XX, где последние семь цифр совпадают с последними семью цифрами действующего номера оператора «Феникс» в Донецкой народной республике и «Лугаком» — в Луганской. Замена сим-карты не потребуется, тарификация останется на прежнем уровне. О присвоении нового номера абоненты узнают из СМС-рассылки.

Оператор сотовой связи ДНР «Феникс» уже начал переход. «Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку СМС-сообщений абонентам «Феникса», используя российскую систему нумерации +7», — рассказал Пушилин.

Лавров заявил о гарантировании Россией безопасности ДНР и ЛНР
Политика
Сергей Лавров

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что нововведение позволит «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи». До 7 мая у абонентов в республике был код +38072.

Код +7 действует в России и Казахстане, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР и подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Президент Владимир Путин объяснил это решение нежеланием Киева выполнять минские соглашения и подчеркнул, что присоединение республик к России не обсуждается.

Читайте на РБК Pro
Pro
Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться
Статьи
Pro
Фото: Armando Franca / AP «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ
Инструкции
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции
Pro
Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Lennart Preiss / Getty Images Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ДНР ЛНР Донбасс сотовые операторы мобильная связь
Материалы по теме
Пушилин и Пасечник назначили послов ДНР и ЛНР в России
Политика
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины
Политика
Путин заявил, что присоединение ДНР и ЛНР к России не обсуждается
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter