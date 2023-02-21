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Путин встретился с Матвиенко после послания парламенту

Дмитрий Песков: Владимир Путин обсудил с Валентиной Матвиенко планы Совфеда
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Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, на встрече обсуждались основные положения оглашенного 21 февраля послания Путина Федерально собранию. Матвиенко проинформировала главу государства об итогах работы Совфеда за 2022 год и о планах верхней палаты парламента на весеннюю сессию.

21 февраля Путин обратился к Федеральному собранию с посланием. Оно продлилось более полутора часов. Глава государства поднял темы военной операции на Украине, западных санкций, традиционных ценностей и ядерного оружия в мире. Путин озвучил поручения, касающиеся экономики, экологии, социальной сферы.

Глава комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко 15 февраля анонсировал внеплановое собрание Совфеда на следующий день после послания Путина — 22 февраля. Матвиенко объяснила, что заседание перенесли с 1 марта по просьбе правительства. По ее словам, до начала весны парламентариям нужно принять несколько законов, касающихся Налогового и Бюджетного кодексов, чтобы «нормально формировался бюджет».

Как сообщал вице-спикер Константин Косачев, Совет Федерации на заседании 22 февраля планирует рассмотреть закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Это Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о пресечении терроризма, Устав СЕ и ряд других. Закон о прекращении участия России в этих соглашениях внес Путин, 16 февраля Госдума его приняла.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию Совет Федерации Валентина Матвиенко

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
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