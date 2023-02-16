Совфед рассмотрит выход из договоров Совета Европы после послания Путина

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Совет Федерации на заседании 22 февраля планирует рассмотреть закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает «РИА Новости».

Косачеву был задан вопрос, собирается ли верхняя палата рассмотреть этот закон на заседании 22 февраля. «Конечно», — ответил Косачев.

21 февраля планируется оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Закон касается таких соглашений, как Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о пресечении терроризма, Устав СЕ, и ряда других, следует из текста документа. Сегодня законопроект приняла Государственная дума. Его внес президент России Владимир Путин.

25 февраля 2022 года, сразу после начала специальной военной операции на Украине, Совет Европы принял решение приостановить представительство России в уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и Комитете министров.

В ответ Россия прекратила членство в Совете Европы. 15 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение Москвы о выходе России из организации. На следующий день Комитет министров СЕ принял решение о прекращении ее членства.