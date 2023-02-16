Совфед рассмотрит выход из договоров Совета Европы после послания Путина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 14:17
Европарламент принял резолюцию с призывом о поставках истребителей Киеву Политика, 17:00
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 16:53
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме Спорт, 16:48
Как здоровый нигилизм помогает расставлять приоритеты Pro, 16:34
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16:30
Москалькова сообщила об ответе из ООН о насилии над российскими пленными Политика, 16:21
ЦБ допустил повышение имущественного ценза для «квалов» в два этапа Инвестиции, 16:21
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Россия выслала четырех австрийских дипломатов Политика, 16:15
Совфед рассмотрит выход из договоров Совета Европы после послания Путина Политика, 16:12
Почему появляется защитная пигментация на лице и что с ней делать РБК и Вирсавия, 16:10
Пытавшегося засудить Роналду адвоката оштрафовали на $335 тыс. в США Спорт, 16:09
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 16:07
Разработчика Tornado Cash оставили в тюрьме как минимум до конца апреля Крипто, 16:06
Пентагон допустил увеличение военного бюджета из-за Украины Политика, 16:05
Политика ,  
0 

Совфед рассмотрит выход из договоров Совета Европы после послания Путина

Косачев: Совфед 22 февраля рассмотрит закон о прекращении действия договоров Совета Европы
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Федерации на заседании 22 февраля планирует рассмотреть закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает «РИА Новости».

Косачеву был задан вопрос, собирается ли верхняя палата рассмотреть этот закон на заседании 22 февраля. «Конечно», — ответил Косачев.

21 февраля планируется оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Закон касается таких соглашений, как Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о пресечении терроризма, Устав СЕ, и ряда других, следует из текста документа. Сегодня законопроект приняла Государственная дума. Его внес президент России Владимир Путин.

25 февраля 2022 года, сразу после начала специальной военной операции на Украине, Совет Европы принял решение приостановить представительство России в уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и Комитете министров.

В ответ Россия прекратила членство в Совете Европы. 15 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение Москвы о выходе России из организации. На следующий день Комитет министров СЕ принял решение о прекращении ее членства.

Читайте на РБК Pro
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
«Гуру плагиата»: 4 предпринимателя, которые разбогатели на чужих идеях
Теги
Совет Федерации Совет Европы договоры
Материалы по теме
Госдума приняла закон о прекращении действия договоров Совета Европы
Политика
В МИД России заявили об отсутствии намерения возвращаться в Совет Европы
Политика
Путин обвинил СПЧ ООН и Совет Европы в «циничной ангажированности»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter