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Политика ,  
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Госдума приняла закон о прекращении действия договоров Совета Европы

Депутаты Госдумы проголосовали за прекращение действия закона о договорах Совета Европы
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Госдума приняла закон, который прекращает действие ряда международных соглашений Совета Европы, сообщается на сайте Думы.

Проект документа «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы» был внесен президентом  Владимиром Путиным.

Закон касается таких соглашений как Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ и ряда других, следует из текста документа.

Решение связано с тем, что Россия с марта 2022 года больше не является членом Совета Европы.

Материал дополняется. 

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Госдума Совет Европы Договор
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