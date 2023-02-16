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Госдума приняла закон о прекращении действия договоров Совета Европы
Депутаты Госдумы проголосовали за прекращение действия закона о договорах Совета Европы
Госдума приняла закон, который прекращает действие ряда международных соглашений Совета Европы, сообщается на сайте Думы.
Проект документа «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы» был внесен президентом Владимиром Путиным.
Закон касается таких соглашений как Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ и ряда других, следует из текста документа.
Решение связано с тем, что Россия с марта 2022 года больше не является членом Совета Европы.
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