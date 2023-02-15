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Матвиенко объяснила заседание Совфеда после послания Путина

Валентина Матвиенко: Совфед перенес заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе кабмина
Перенести заседание попросило правительство, чтобы парламентарии успели принять законы, касающиеся Налогового и Бюджетного кодекса, сообщила Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ)

Совет Федерации переносит заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства, оно не будет дополнительным, заявила спикер Валентина Матвиенко. На заседании будут рассматриваться бюджетные законы, добавила она.

По словам спикера, до начала весны парламентариям нужно принять несколько законов, которые касаются Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы «нормально формировался бюджет». Матвиенко отметила, что после новостей об изменении даты собрания Совфеда появился «миллион версий о каких-то грядущих непонятных событиях».

О переносе заседания сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Он отметил, что это нужно из-за длинных выходных с 23 по 26 февраля, чтобы успеть «одобрить законы, которые должны вступить в силу с 1 марта».

Как уточнил заместитель председателя верхней палаты парламента Николай Журавлев, один из законов вносит изменения в бюджетное законодательство: регионы смогут получать специальные казначейские кредиты на реализацию инфраструктурных проектов. Другой касается налогообложения в нефтяной сфере, он необходим для «гармонизации налоговых доходов в федеральный и региональные бюджеты».

В этот же день пройдет заседание Госдумы. Позднее, по данным источников РБК, в Лужниках состоится митинг-концерт с участием президента Владимира Путина. Мероприятие можно рассматривать как «продолжение» послания Путина к Федеральному собранию, которое пройдет 21 февраля в Гостином Дворе.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Валентина Матвиенко Совет Федерации заседание Совбеза Послание президента к Федеральному Собранию

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
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