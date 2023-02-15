Матвиенко объяснила заседание Совфеда после послания Путина
Совет Федерации переносит заседание с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства, оно не будет дополнительным, заявила спикер Валентина Матвиенко. На заседании будут рассматриваться бюджетные законы, добавила она.
По словам спикера, до начала весны парламентариям нужно принять несколько законов, которые касаются Налогового и Бюджетного кодекса, чтобы «нормально формировался бюджет». Матвиенко отметила, что после новостей об изменении даты собрания Совфеда появился «миллион версий о каких-то грядущих непонятных событиях».
О переносе заседания сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. Он отметил, что это нужно из-за длинных выходных с 23 по 26 февраля, чтобы успеть «одобрить законы, которые должны вступить в силу с 1 марта».
Как уточнил заместитель председателя верхней палаты парламента Николай Журавлев, один из законов вносит изменения в бюджетное законодательство: регионы смогут получать специальные казначейские кредиты на реализацию инфраструктурных проектов. Другой касается налогообложения в нефтяной сфере, он необходим для «гармонизации налоговых доходов в федеральный и региональные бюджеты».
В этот же день пройдет заседание Госдумы. Позднее, по данным источников РБК, в Лужниках состоится митинг-концерт с участием президента Владимира Путина. Мероприятие можно рассматривать как «продолжение» послания Путина к Федеральному собранию, которое пройдет 21 февраля в Гостином Дворе.