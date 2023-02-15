Госдума и Совфед проведут внеплановые заседания после послания Путина

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Совет Федерации проведет 22 февраля внеплановое собрание, на котором обсудят интеграцию новых регионов в российское правовое поле, законы об этом должны быть приняты до 1 марта. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

До этого агентство со ссылкой на источник в верхней палате передало, что 22 февраля внеплановое заседание проведет не только Совфед, но и Госдума.

«С учетом больших выходных и того, что первый рабочий день только 27 февраля, сенаторы соберутся 22-го числа, чтобы у президента была возможность подписать законы, которые заработают с 1 марта» — объяснил Тимченко проведение внепланового заседания в разговоре с ТАСС. По его словам, речь не только о законах, связанных с четырьмя регионами, но и с налоговым законодательством.

За день до внепланового собрания, 21 февраля, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

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