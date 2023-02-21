Путин поручил Минобороны и Росатому быть готовыми к ядерным испытаниям

Путин: первыми проводить ядерные испытания мы не будем, но Росатом и МО должны быть готовы

Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний, если такие испытания возобновит США, заявил президент Владимир Путин. Последние ядерные испытания Россия проводила в 1990-м году, США — в 1992-м

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Минобороны и Росатом должны быть готовы к проведению ядерных испытаний –– на случай, если такие решат провести США. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному Собранию. Трансляцию мероприятия вел РБК.

По его словам, сейчас предложения провести реальные, а не компьютерные испытания ядерного оружия, звучат в США.

«Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов», — сказал Путин. «В этой ситуации Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем», — добавил президент.

Ранее президент объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (СНВ-3), подписанном в 2010 году Москвой и Вашингтоном. Этот договор ограничивает количество готовых к использованию ядерных зарядов у обеих стран. По словам Путина, прежде, чем вернуться к разговору о продлении соглашения, надо понять, на что претендуют другие страны НАТО, обладающие ядерным оружием — Франция и Великобритания, а также как будут учитываться ядерные арсеналы этих стран.

Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия был подписан 3 июля 1974 года в ходе визита в Москву президента США Ричарда Никсона, он вступил в силу в 1990 году. Он ставит ограничение на мощность подземных ядерных испытаний в 150 килотонн. Кроме того, США и Россия приняли на себя обязательства соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний. Результаты применения ядерного моделируются сейчас при помощи суперкопьютеров.

Современная Россия ни разу не проводила ядерные испытания, последние испытания ядерного оружия проводили еще во времена СССР –– 24 октября 1990 года, на полигоне на Новой Земле. США провели последние ядерные испытания 23 сентября 1992 года. По данным ООН, всего США провели в 1945—1992 годах 815 подземных ядерных испытаний, СССР в 1949—1990 годах –– 496. В апреле 2020 году США обвинили Москву в том, что она нарушает соглашение и проводит эксперименты с ядерным оружием. Россия обвинения в проведении испытаний категорически отрицала. В Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) заявили, что их международная система мониторинга (МСМ) не зафиксировала ничего необычного. Великобритания последний раз испытывала ядерные вооружения 26 ноября 1991 года. Франция и Китай проводили свои последние испытания в январе и июле 1996 года соответственно.

В 1996 году Генассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который запрещает ядерные взрывы всем и везде: над землей, под водой и под землей. С этого момента к соглашению присоединились более 186 стран. Ратифицировали его 177 государств, в том числе Россия, Великобритания и Франция. США соглашение подписали, но пока не ратифицировали.

Для того, чтобы соглашение вступило в силу, необходимо, чтобы документ подписали и ратифицировали 44 конкретные страны, у которых есть ядерное оружие. Из этих стран пока не ратифицировали соглашение восемь — Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, Северная Корея, Пакистан и США. Индия, Северная Корея и Пакистан пока даже не подписали договор. Вести мониторинг и контролировать соблюдение запрета на ядерные испытания будет Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

По данным ООН, между 1998 и 2016 годами было проведено десять ядерных испытаний: два — Индией, два — Пакистаном в 1998 году, и шесть — КНДР: в 2006, 2009, 2013 году, и два — в 2016 и 2017 году. Таким образом, установленный ДВЗЯИ мораторий был нарушен несколько раз.

Индия осуществила два подземных испытания ядерного оружия 11 и 13 мая 1998 года в своем подземном испытательном полигоне Покхран. Индия, в отличие от своего первого ядерного испытания в 1974 году, в этот раз не утверждала, что эти испытания являются мирными. Напротив, государственные чиновники сразу же подчеркнули военную природу данных взрывов. В качестве ответного шага, через две недели Пакистан провел два подземных ядерных испытания в Рас-Кох. И Индия, и Пакистан сразу же после этого выступили с сообщением об односторонних мораториях на ядерные испытания и с 1998 года больше их не проводили.

Северная Корея провела первые ядерные испытания 9 октября 2006 года. КНДР провела еще четыре испытания в 2009, 2013, январе и сентябре 2016 годов. Это вызвало глубокое беспокойство во всем мире. Совет Безопасности ООН категорически осуждал такие действия как явную угрозу международному миру и безопасности. В декабре 202 года Пхеньян объявил, что не видит смысла соблюдать мораторий, так как власти США подвергают Северную Корею воздействию «жесточайших и негуманных санкций».