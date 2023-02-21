Сальдо заявил о насильной эвакуации жителей Херсона военными ВСУ

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинские военнослужащие проводят принудительную эвакуацию населения из Херсона, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас ситуация в Херсоне следующая: проводят принудительную, подчеркиваю, эвакуацию украинские военные. Проводят ее в первую очередь против <...> врачей, пытаются выгнать на Западную Украину, <...> пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать», — сказал Сальдо (цитата по ТАСС).

В октябре прошлого года, когда Херсон еще находился под контролем России, Сальдо объявил эвакуацию жителей с правого берега Днепра. Он объяснил свое решение возможным подрывом Каховской ГЭС и попытками украинских войск наступать на город. Через десять дней вывоз людей на безопасную территорию был завершен. 31 октября зону эвакуации расширили до 15 км по обе стороны от Днепра.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск из Херсона. Через два дня в город вошли украинские военные.

19 ноября вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о начале добровольной эвакуации жителей Херсона. «Многие выразили желание эвакуироваться. Они говорят, например, что их районы пострадали от обстрелов», — пояснила она.

После перехода под украинский контроль город не раз подвергался обстрелам. 21 февраля центр Херсона был обстрелян, о чем сообщил назначенный Киевом руководитель областной военной администрации Александр Прокудин. В городском совете сообщали о пятерых погибших и 16 раненых.