В Херсоне сообщили о гибели пяти человек при обстреле
Центр Херсона днем 21 февраля подвергся обстрелу, сообщил в своем Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) назначенный Киевом руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, в городе было слышно по меньшей мере 20 взрывов, стрельба, предположительно, велась из реактивных систем залпового огня «Град».
Hromadske со ссылкой на городской совет передает, что погибли пять человек, еще 16 получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram, что удары пришлись по автопарку, жилым массивам, многоэтажке и остановке общественного транспорта. Канал «Мост.Херсон» пишет о перебоях с интернетом в городе из-за повреждения кабеля.
Российское Министерство обороны заявляет, что не атакует гражданские объекты, удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.