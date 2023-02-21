Послание Путина Федеральному Собранию стало вторым по длительности

Владимир Путин (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию продлилось 1 час 45 минут. РБК вел трансляцию.

В ходе своего выступления он предложил создать фонд помощи семьям погибших в военной операции на Украине, ввести двухнедельный отпуск для военных и добровольцев каждые полгода, запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК, распространить программу маткапитала на новые регионы, увеличить социальные налоговые вычеты с оплаты учебы детей и покупку медикаментов и т.д.

Кроме того, Путин приостановил участие России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и поддержал идею сделать НАТО участником этого договора.

Послание Путина Федеральному Собранию в 2021 году длилось 1 час 20 минут. В 2020 году оно продлилось 1 час 12 минут.

С наиболее продолжительным посланием, которое длилось 1 час 57 минут, Путин выступил в 2018 году. Самую короткую речь он произнес в 2004 и 2005 годах — 48 минут.