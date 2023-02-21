Путин предложил распространить программу маткапитала на новые регионы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (0) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 74,76 (0) Инвестиции, 01:19
Путин поручил расширить жилищную программу для молодых ученых Недвижимость, 14:21
Путин поручил Минобороны и Росатому быть готовыми к ядерным испытаниям Политика, 14:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Саудиты скупают студии, в КНР пускают больше игр: главное в видеоиграх Pro, 14:13
Путин поручил сделать программу социальной газификации бессрочной Недвижимость, 14:03
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 14:01
Послание Путина Федеральному Собранию стало вторым по длительности Политика, 13:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин поддержал идею сделать НАТО участником договора о ядерных ракетах Политика, 13:52
Путин заявил о постановке на дежурство новых стратегических комплексов Политика, 13:51
Укравшие более $300 тыс. хакеры подделали сайт крупной криптоконференции Крипто, 13:51
Путин назвал бредом идею НАТО о допуске инспекций на ядерные объекты Политика, 13:51
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить Pro, 13:50
Путин предложил дополнительно проиндексировать МРОТ на 10% Экономика, 13:49
Путин объявил о приостановке участия в договоре о ядерных ракетах Политика, 13:45
Послания Путина Федеральному собранию ,  
0 

Путин предложил распространить программу маткапитала на новые регионы

Владимир Путин: программа маткапитала будет расширена на Донбасс, Херсонщину и Запорожье
Материнский капитал получат родители детей, родившихся с 2007 года. Осенью власти увеличили размер выплат более чем на 12%: за первенца в 2023 году выплатят около 590 тыс. руб., за второго ребенка — почти 780 тыс. руб.
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Государственная программа материнского капитала будет расширена на жителей новых регионов страны: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. РБК ведет прямую трансляцию.

По его словам, претендовать на получение материнского капитала смогут родители детей, родившихся с 2007 года, то есть с года, когда программа была запущена в стране.

«Напомним — такое же решение мы приняли в свое время для Крыма и Севастополя», — заявил Путин.

В сентябре 2022 года РБК сообщал, что власти в 2023 году проиндексируют маткапитал на 12,4%, выплаты увеличат до 589,6 тыс. руб. на первого ребенка и до 779 тыс. руб. на второго. Увеличение связано с инфляцией.

В 2024-м размер маткапитала собираются повысить на еще 5,5% (на первого ребенка он составит почти 622 тыс. руб., на второго — около 822 тыс. руб.). В 2025-м рост составит 4% (до около 647 тыс. руб. и почти 855 тыс. руб. соответственно).

Согласно осенним планам, в 2023 году на программу всего рассчитывали выделить 550,7 млрд руб. исходя из того, что за получением маткапитала обратятся около 1,475 млн человек. Власти прогнозировали, что в последующих годах число тех, кто обратится за данной выплатой, вырастет: в 2024-м — до 1,526 млн человек (из бюджета выделят более 625 млрд руб.) и в 2025-м — до 1,575 млн человек (почти 694 млрд руб.).

Читайте на РБК Pro
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
Розовый среди синих: как выделить ИТ-бренд в мире одинаковых сервисов
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков

В августе 2022 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил выплачивать маткапитал семьям, которые вынужденно переехали из Донбасса и Украины в Россию. Он призвал внести соответствующие изменения в нормативную базу.

Программа маткапитала в России действует с 2007 года. Изначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами.

Потратить эти деньги можно:

  • на уплату первоначального взноса или долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве жилья);
  • улучшение жилищных условий без использования кредита;
  • образование детей;
  • формирование накопительной пенсии матери.

В феврале глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла в палату законопроект, разрешающий тратить средства маткапитала на покупку автомобиля. В документе предусматривается несколько ограничений: машина должна быть новой и произведенной на территории России, в течение трех лет с момента покупки ее нельзя продавать.

В январе в Госдуме предложили разрешить тратить средства маткапитала на оплату коммунальных услуг.

В ноябре 2022 года Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
материнский капитал маткапитал Донбасс соцподдержка Херсонская область Запорожская область Дети Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кабмин утвердил выплаты семьям погибших при теракте на Крымском мосту
Политика
Госдума приняла закон о выплате пенсий в новых регионах
Экономика
Песков фразой «будут жечь» оценил идею о выплатах за уничтожение танков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter