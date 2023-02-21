Путин предложил распространить программу маткапитала на новые регионы

Материнский капитал получат родители детей, родившихся с 2007 года. Осенью власти увеличили размер выплат более чем на 12%: за первенца в 2023 году выплатят около 590 тыс. руб., за второго ребенка — почти 780 тыс. руб.

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Государственная программа материнского капитала будет расширена на жителей новых регионов страны: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. РБК ведет прямую трансляцию.

По его словам, претендовать на получение материнского капитала смогут родители детей, родившихся с 2007 года, то есть с года, когда программа была запущена в стране.

«Напомним — такое же решение мы приняли в свое время для Крыма и Севастополя», — заявил Путин.

В сентябре 2022 года РБК сообщал, что власти в 2023 году проиндексируют маткапитал на 12,4%, выплаты увеличат до 589,6 тыс. руб. на первого ребенка и до 779 тыс. руб. на второго. Увеличение связано с инфляцией.

В 2024-м размер маткапитала собираются повысить на еще 5,5% (на первого ребенка он составит почти 622 тыс. руб., на второго — около 822 тыс. руб.). В 2025-м рост составит 4% (до около 647 тыс. руб. и почти 855 тыс. руб. соответственно).

Согласно осенним планам, в 2023 году на программу всего рассчитывали выделить 550,7 млрд руб. исходя из того, что за получением маткапитала обратятся около 1,475 млн человек. Власти прогнозировали, что в последующих годах число тех, кто обратится за данной выплатой, вырастет: в 2024-м — до 1,526 млн человек (из бюджета выделят более 625 млрд руб.) и в 2025-м — до 1,575 млн человек (почти 694 млрд руб.).

В августе 2022 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил выплачивать маткапитал семьям, которые вынужденно переехали из Донбасса и Украины в Россию. Он призвал внести соответствующие изменения в нормативную базу.