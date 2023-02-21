Путин анонсировал увеличение налоговых вычетов на лечение и учебу

Налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть денег, потраченных налогоплательщиками на обучение детей, Путин предложил увеличить более чем вдвое. И при этом существенно упростить получение таких вычетов, а также вычетов на лечение

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

В России будут увеличены социальные налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть денег, потраченных налогоплательщиками на учебу и обучение детей, а также лечение и покупку медикаментов. Об этом заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин.

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних ₽50 тыс. до ₽110 тыс. в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — с ₽120 тыс. до ₽150 тыс.», — заявил Путин.

Увеличение размера социальных налоговых вычетов, по словам президента, даст российским семьям возможность решать «самые важные, насущные проблемы».

«И, конечно, необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность. Чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан», — добавил Путин.

Сейчас общая сумма всех социальных налоговых вычетов, на которые может рассчитывать россиянин, составляет ₽120 тыс. в год. Именно на эту сумму при наличии документов, подтверждающих соответствие расходов на обучение и лечение требованиям закона, можно сократить сумму полученных за год доходов, облагаемую НДФЛ по ставке 13%. Таким образом, из уже уплаченного налоговикам можно вернуть 13% от ₽120 тыс., то есть всего ₽15,6 тыс. В случае повышения максимальной суммы общего вычета с ₽120 тыс. до ₽150 тыс., сумма возврата увеличится до ₽19,5 тыс.

Если россиянин тратил деньги только на обучение (обязательно в очной форме) детей не старше 24 лет (в вузе, школе или учреждении дополнительного образования), то вычет составляет сейчас лишь ₽50 тыс. в год на каждого ребенка. То есть при оплате обучения одного ребенка из потраченного на эти цели можно вернуть лишь ₽6500. В случае повышения вычета до ₽110 тыс., максимальная сумма возврата вырастет до ₽14,3 тыс.

Если же налогоплательщик платит за собственную учебу, то он сейчас может освободить от НДФЛ сразу все ₽120 тыс. Но тогда на формирование вычета за лечение, покупку лекарств или оплату покупки полиса ДМС уже ничего не останется. Или же наоборот можно использовать вычет на всю сумму в ₽120 тыс. только по медицинским статьям. В случае реализации предложения Путина эта сумма увеличится до ₽150 тыс.

Исключением из общего правила являются расходы на дорогостоящее лечение. По ним общая сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, но лишь при условии, что оплата была произведена за медицинские услуги, включенные правительством России в специальный перечень. Кроме того, больше ₽120 тыс. могут освободить от НДФЛ родители нескольких детей. Вычет на обучение составляет (в общей сумме для обоих родителей) ₽50 тыс. на каждого ребенка, так что если семья многодетная, то его общая сумма может составить и несколько сотен тысяч рублей в год. А после увеличения вычета до ₽110 тыс. может в отдельных случаях превысить и ₽1 млн.

Однако налоговики в любом случае не вернут больше, чем получили. Таким образом, общая сумма возврата по налоговому вычету не может превышать ту сумму, которая была уплачена в том же году в казну по НДФЛ. И на следующий год остаток вычета не переносится, так что «накопить» его нельзя. А если гражданин этот налог не платил вовсе, то и денег он не получит. Кроме того, реализовать свое право на возврат налога в связи с получением социального налогового вычета налогоплательщик может не позднее 3 лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый период, когда им были произведены социальные расходы.