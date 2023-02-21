Путин предложил программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК

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Президент России Владимир Путин предложил запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию, РБК ведет трансляцию.

«Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной», — сказал Путин. Значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство, уточнил он.

Президент поручил «отработать все детали этой программы» и как можно скорее начать строить такое жилье. «В первую очередь, конечно, в городах наших значимых оборонных, индустриальных и научных исследовательских центров», — указал глава государства. По его словам, вопрос уже обсуждался с правительством.

Путин обращается с посланием к парламенту впервые с апреля 2021-го. В прошлом году выступление не состоялось. Сам президент объяснял это тем, что «динамика событий очень большая, ситуация развивается очень, очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».