Шесть человек погибли и почти 300 пострадали после двух землетрясений в турецкой Хатае

Число погибших после двух новых землетрясений в Турции выросло до шести

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Число погибших после двух новых землетрясений в Турции, которые накануне произошли в двух городах провинции Хатай, выросло до шести, еще 294 человека пострадали, передает турецкий телеканал NTV, а также Hurriyet.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, 18 человек получили серьезные ранения, их доставили в города Адана (провинция Адана) и Дёртйол (провинция Хатай) воздушным и наземным транспортом.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщал о трех погибших.

Два новых землетрясения произошло вечером 20 февраля на юго-востоке Турции, в провинции Хатай. Первое землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в районе Дефне, второе магнитудой 5,8 — в Самандаге, недалеко от границы с Сирией. В результате новых землетрясений разрушилось несколько домов. Толчки ощущались также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. Сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник в университетской больнице Алеппо сообщало о шести пострадавших при разрушении зданий.

Новое землетрясение произошло спустя две недели после крупнейшего и самого разрушительного в истории Турции бедствия: тогда толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован в районе Кахраманмараш, число погибших превысило 41 тыс. человек.