Самые разрушительные землетрясения с начала XX века. Фотогалерея

Гаити, 2010 год

Количество жертв: 316 тыс. человек.

Землетрясение магнитудой 7 произошло на Гаити 12 января 2010 года. Подземные толчки разрушили столицу Порт-о-Пренс (на фото — склон холма в этом городе) с населением 900 тыс. человек и прилегающие территории. Вслед за этим произошла еще одна серия толчков меньшей силы. По оценкам ООН, более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Землетрясение, в частности, разрушило здание парламента, президентский дворец, представительство Всемирного банка, а также штаб-квартиру ООН, в которой в момент толчков находились 150 сотрудников — 102 из них погибли.

Президент Гаити Рене Преваль назвал разрушения «невообразимыми». В интервью газете Miami Herald он говорил, что ему приходилось переступать через тела погибших на улицах и слышать доносящиеся из-под развалин зданий крики выживших.

Спасательные работы в первые дни осложняло отсутствие электричества и связи: первую подстанцию в столице Гаити запустили на десятый день после толчков. Также были проблемы с питьевой водой, фиксировались случаи мародерства. В отсутствие большого количества техники люди разгребали завалы руками. Больницы не справлялись с количеством пострадавших, раненых приходилось помещать на улице возле медучреждений.

Спустя два года после землетрясения около 500 тыс. гаитянцев по-прежнему жили в палаточных городках, сообщали в ООН