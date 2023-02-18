Самые разрушительные землетрясения с начала XX века. Фотогалерея
В начале февраля 2023 года на юге Турции произошла серия подземных толчков, которые затронули также север Сирии. Оценка числа жертв в этих странах продолжает меняться, их уже более 39 тыс. человек в одной только Турции. Землетрясение стало одним из самых сильных с начала XX века. Когда и где за последние 120 лет происходили землетрясения, которые унесли больше всего жизней, — в фотогалерее РБК
По данным Национальных центров экологической информации США (NCEI), крупнейшее по числу жертв землетрясение с начала XX века произошло на Гаити в 2010 году и унесло жизни более 300 тыс. человек. Информацию о подземных толчках по всему миру собирает и классифицирует их по категориям интенсивности, причиненного ущерба и другим параметрам Национальный центр геофизических данных, который входит в NCEI. Данные о числе жертв в Турции и Сирии в 2023 году пока продолжают меняться, но это землетрясение уже вошло в 15 самых смертоносных за последние 120 лет. Подробнее о каждом из них читайте далее
Количество жертв: 316 тыс. человек.
Землетрясение магнитудой 7 произошло на Гаити 12 января 2010 года. Подземные толчки разрушили столицу Порт-о-Пренс (на фото — склон холма в этом городе) с населением 900 тыс. человек и прилегающие территории. Вслед за этим произошла еще одна серия толчков меньшей силы. По оценкам ООН, более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Землетрясение, в частности, разрушило здание парламента, президентский дворец, представительство Всемирного банка, а также штаб-квартиру ООН, в которой в момент толчков находились 150 сотрудников — 102 из них погибли.
Президент Гаити Рене Преваль назвал разрушения «невообразимыми». В интервью газете Miami Herald он говорил, что ему приходилось переступать через тела погибших на улицах и слышать доносящиеся из-под развалин зданий крики выживших.
Спасательные работы в первые дни осложняло отсутствие электричества и связи: первую подстанцию в столице Гаити запустили на десятый день после толчков. Также были проблемы с питьевой водой, фиксировались случаи мародерства. В отсутствие большого количества техники люди разгребали завалы руками. Больницы не справлялись с количеством пострадавших, раненых приходилось помещать на улице возле медучреждений.
Спустя два года после землетрясения около 500 тыс. гаитянцев по-прежнему жили в палаточных городках, сообщали в ООН
Количество жертв: 242,8 тыс. человек.
28 июля 1976 года в городе-миллионнике Таншань в провинции Хэбэй (150 км к востоку от Пекина) произошло землетрясение магнитудой 7,8. Город был разрушен почти полностью: из 352 многоэтажных кирпичных зданий в Таншане 117 обрушились целиком, 85 — частично и 99 получили серьезные повреждения (на фото — восстановительные работы после землетрясения). Все произошло быстро, за 20 секунд здания сравнялись с землей, передавал CNN воспоминания очевидца. Погибла четвертая часть населения города — более 240 тыс. человек. Сведения о жертвах долго оставались неизвестными: данные о погибших власти Китая опубликовали спустя три года после землетрясения.
В провинции Хэбэй добывали уголь, одна из шахт была на территории города. Когда в 3:43 утра произошло первое сильное землетрясение, ночная смена из 10 тыс. горняков находилась под землей. В результате землетрясения были разрушены дороги и железнодорожные пути — как минимум семь поездов сошли с путей.
К разборам завалов власти привлекли войска, КПК также отправила в зону толчков медиков со всей страны. Раненых жителей эвакуировали в другие районы. Завалы были разобраны и город отстроили примерно через десять лет после землетрясения. Градостроители, привезенные из восьми других муниципалитетов Китая, проектировали районы Таншаня заново, а жители города были организованы в рабочие отряды «сопротивления землетрясению»
Количество жертв: 227,9 тыс. человек.
В декабре 2004 года на дне Индийского океана было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 9,1 с эпицентром у Андаманских островов. Подземные толчки вызвали цунами, обрушившееся на побережье нескольких стран Юго-Восточной Азии: кроме Индонезии значительно пострадали Таиланд, Шри-Ланка, Индия и Мальдивские острова. Волны, вызванные землетрясением, достигли даже Сомали на восточном побережье Африки.
Первым цунами накрыло остров Суматра в Индонезии — волна высотой около 17 м разрушила дома в городе Банда-Ачех, самом близком к эпицентру землетрясения. Большинство погибших, 170 тыс. человек, находились именно на Суматре (на фото — военный корабль США доставляет гуманитарную помощь в пострадавший город Мулабох 10 января 2005 года).
Затем цунами дошло до Шри-Ланки и Таиланда. Людей не предупредили о приближающейся волне, поэтому многие отдыхающие оставались на пляжах: среди жертв в Таиланде, где погибли более 5 тыс. человек, часть были иностранными туристами, приехавшими на рождественские каникулы. В Шри-Ланке вода снесла с рельсов пассажирский поезд, в результате сразу погибли около 2 тыс. человек. Из-за цунами около 1,5 млн жителей Шри-Ланки были вынуждены покинуть свои дома. Президент Чандрика Кумаратунга в первый же день объявила островное государство зоной общенационального бедствия и призвала международное сообщество к оказанию срочной гуманитарной помощи
Количество жертв: 200 тыс. человек.
Землетрясение магнитудой 8,5 произошло 16 декабря 1920 года, его эпицентр находился в уезде Хайюань. По официальной статистике, погибли около 234 тыс. человек, только в самом Хайюане насчитывалось более 73 тыс. жертв (59% от численности). Вторым наиболее пострадавшим районом был округ Гуюань, где официальное число погибших превысило 40 тыс. человек.
Землетрясение затронуло все районы Китая, в разной степени пострадали Пекин, Шанхай, Тайюань, Чунцин, Гуанчжоу, Шаньтоу и другие города, около четверти населения страны ощутили толчок
Количество жертв: 142,8 тыс. человек.
В 1923 году в Токио, порту Иокогама и прилегающих районах произошло землетрясение магнитудой 7,9, в результате которого погибли более 140 тыс. человек и было разрушено около полумиллиона домов. Вскоре после толчков в городах начались пожары, из-за сильного ветра огонь быстро распространялся: в Токио зафиксировали 130 отдельных очагов, многие из которых были в густонаселенных восточных и северо-восточных районах. Землетрясение также спровоцировало цунами, которое возникло в заливе Сагами и обрушилось на близлежащие поселения.
Стихия нанесла ущерб почти на 6,5 млрд иен, это примерно в четыре раза больше, чем национальный бюджет Японии на 1922 год
Количество жертв: 110 тыс. человек.
В ночь на 6 октября 1948 года началось землетрясение магнитудой 8–9, которое разрушило столицу республики Ашхабад — эпицентр находился близко к городу. В Ашхабаде рухнули промышленные и административные здания, повреждения получили железнодорожные пути, учреждения связи, водопровод. На фото — гостиница «Ашхабад» после землетрясения. «Жилой фонд города Ашхабада состоял из 9434 домов общей площадью 558 тыс. кв. м <...>. Все эти здания в основном разрушены», — указывалось в докладе правительственной комиссии по ликвидации последствий землетрясения в Ашхабаде.
Из-за нарушения железнодорожного сообщения эвакуация раненых первые три дня после бедствия — 6, 7 и 8 октября — проводилась 120 самолетами гражданской авиации. По воздуху было перевезено более 6 тыс. раненых. Для оказания помощи были мобилизованы медицинские работники в соседних республиках СССР, помощь также оказывали военные Туркестанского военного округа, доставленные в район землетрясения. Одна из площадей города, имени Карла Маркса, превратилась в госпиталь под открытым небом.
Для ликвидации последствий и помощи пострадавшим в Ашхабад доставляли медикаменты, продукты, а также стройматериалы, одеяла, палатки, грузовые и легковые автомобили. В городе была развернута сеть пунктов питания. С 1995 года дата 6 октября отмечается в Туркменистане как День памяти
Количество жертв: 87,6 тыс. человек
В мае 2008 года в восточной провинции Сычуань произошло землетрясение, сила которого составила 7,6 по шкале Рихтера. Толчки ощущались в Пекине. Сильно пострадала столица провинции — город Чэнду, а также город Дуцзянъянь, где, в частности, после обрушения школы оказались под завалами 900 детей. Всего во время землетрясения было разрушено около 7 тыс. школьных классов, погибли более 5,3 тыс. детей. В Бэйчуань-Цянском автономном уезде рухнуло 80% всех домов. Без крыши над головой оказались более 5 млн жителей провинции (на фото — выжившие стоят на обломках своего разрушенного дома в Бэйчуане, провинция Сычуань).
Связь в районах землетрясения была нарушена. Для спасательных работ власти мобилизовали расквартированные в Сычуани и соседних провинциях воинские подразделения, в поисках участвовали армейские вертолеты. В район приехали более 1 млн добровольцев, а крупнейшие корпорации Китая пожертвовали на восстановление почти $1 млрд
Количество жертв: 80 тыс. человек.
28 декабря 1908 года землетрясение произошло на дне Мессинского пролива между Сицилией и Апеннинским полуостровом. Толчки спровоцировали цунами, которое обрушилось на города Мессина, Реджо-ди-Калабрия и десятки других прибрежных населенных пунктов. Две трети Мессины было разрушено, под обломками оказались тысячи людей, а на набережной лежали выброшенные волной суда (на фото — разрушенная церковь в Мессине). Через два дня в город прибыл король Виктор Эммануил III с супругой. В пострадавшие города направляли спасателей, пожарных, полицейских из Рима, Милана и Флоренции. Раненых судами перевозили в другие города — в частности, в Неаполь.
Волна оставила слой ила и грязи, который затруднял эвакуацию раненых из-под обломков. На помощь жителям Сицилии пришли команды кораблей итальянского, французского и германского военно-морских флотов. Первыми были русские и британские моряки: они помогали разгребать завалы и поднимать раненых на военные корабли, которые превратились в госпитали
Количество жертв: 76 тыс. человек.
8 октября 2005 года, около 8:50 утра по местному времени, на севере Пакистана произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр находился примерно в 100 км от столицы страны Исламабада, там рухнули несколько домов, среди которых небоскреб «Маргалла», и погибли 74 человека. Основной удар пришелся на Кашмир — спорную территорию между Пакистаном и Индией, частично контролируемую Пакистаном: землетрясение вызвало массовые разрушения домов, предприятий, официальных зданий и школ. Из-за подземных толчков без крова остались около 2,5 млн жителей северных районов страны, сообщали пакистанские власти. На фото — человек на улице разрушенного города Балакот.
Чтобы оказать помощь пострадавшим в отдаленных горных деревнях, Пакистан задействовал вертолеты. Ситуация усугублялась приближением холодов — людям не хватало теплых вещей, палаток и одеял. Вскоре Пакистан объявил произошедшее крупнейшей национальной трагедией и призвал на помощь международное сообщество, признав, что не в состоянии самостоятельно справиться с последствиями катастрофы
Количество жертв: 66,8 тыс. человек.
31 мая 1970 года в Перу произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился в Тихом океане, примерно в 25 милях от города Чимботе. В результате оказались разрушены около 250 населенных пунктов, ущерб в основном был из-за оползней. Землетрясение спровоцировало сход льда и снега с горных вершин: с горы Уаскаран на город Юнгай сошла лавина, которая разрушила все постройки, кроме памятника Христу на местном кладбище. Из 25 тыс. населения Юнгая выжили лишь несколько человек.
СССР оказывал помощь в ликвидации последствий землетрясения — в Перу прибыл отряд медиков-добровольцев, а также вертолеты и гуманитарная помощь, медикаменты, сборные дома
Количество жертв: 60 тыс. человек.
31 мая 1935 года в городе Кветта в провинции Белуджистан произошло землетрясение магнитудой 7,7 (тогда он находился на территории Британской Индии, сейчас — в Пакистане). В городе разрушились жилые дома и административные здания, железнодорожный вокзал, повреждения получил аэродром. В результате землетрясения погибли члены городской администрации, поэтому организацией поисково-спасательных работ занималось руководство британской военной базы, располагавшейся в Кветте. Несколько подразделений британской и индийской армий помогали спасать людей из рухнувших зданий, извлекать трупы, оказывали помощь беженцам и патрулировали местность, чтобы предотвратить грабежи.
Землетрясение разрушило и ближайшие к Кветте населенные пункты. Толчки также чувствовались в городах Калат и Мастунг
Количество жертв: 40,9 тыс. человек.
23 мая 1927 года в городе Гуланг в провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 8. Толчки также затронули близлежащий городской округ Лянчжоу. Примерно через час произошло второе землетрясение, уже слабее. В Лянчжоу погибли около половины его жителей, в Гуланге — около 90%. Были разрушены дома, дороги и административные здания. Последствия затронули и находящиеся неподалеку деревни, которые пострадали из-за оползней.
Афтершоки продолжались в течение трех недель после землетрясения. Люди, которые боялись вернуться в свои дома, собирали палатки и строили временные укрытия
Количество жертв: 40 тыс. человек.
В июне 1990 года в северо-западных провинциях Ирана Гилян и Зенджан произошло землетрясение магнитудой 7,4, затем последовала серия афтершоков. Разрушения получили около 100 городов и небольших населенных пунктов — значительно пострадали города Решт, Рудбар (на фото) и Лушан. Город Манджил на границе пострадавших провинций был практически разрушен. По оценкам иранского Красного Полумесяца, без крова остались более 400 тыс. человек.
Землетрясение разрушило один из основных сельскохозяйственных районов Ирана, его ущерб составил $8 млрд. Несмотря на сложные внешнеполитические отношения, гуманитарную помощь стране направили США, Саудовская Аравия, Великобритания. В Тегеран также прибыли команды спасателей и медиков из СССР, Франции и других стран
Предварительное количество жертв: более 40 тыс. человек.
Утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Оно привело к разрушениям в десяти провинциях страны, а также в соседней Сирии. В тот же день землетрясение случилось в центральной части Турции, затем последовала волна афтершоков меньшей силы. Толчки также ощущались в Армении, Грузии, Ираке, Израиле, Ливане, на Кипре и в других странах. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны почти за последние 100 лет.
Число погибших в Турции сейчас превысило 39 тыс. человек, в Сирии, по разным данным, их до 5 тыс. В Турции было разрушено более 7 тыс. зданий, сильно повреждено более 12 тыс. — оценка ущерба продолжается, заявили в Министерстве окружающей среды, урбанизации и изменения климата. На фото — выжившие после землетрясения пытаются согреться у костра в провинции Кахраманмараш.
Для пострадавших устанавливают палатки, возводят контейнерные города. Поисково-спасательные работы в части провинций уже окончены
Количество жертв: 32,7 тыс. человек.
В ночь на 27 декабря землетрясение магнитудой 7,9 было зарегистрировано недалеко от города Эрзинджан в восточной части Турции, оно длилось 52 секунды. Погибли более 32 тыс. человек, около 100 тыс. получили ранения. В результате толчков было разрушено свыше 116 тыс. зданий как в самом Эрзинджане, так и в близлежащих селах — в частности, рухнули войсковая инспекция, Дом армии, здание почты. Число жертв увеличил мороз — при минус 35 градусах некоторые из получивших ранения не выжили.
Власти сформировали комитет для переселения жертв землетрясения, в район доставляли гуманитарную помощь и палатки. 31 декабря место землетрясения посетил президент Турции Исмет Иненю. На фото: дежурные сотрудники жандармерии в палаточном пункте для помощи пострадавшим