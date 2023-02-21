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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Минздрав Турции сообщил о 294 пострадавших при новых землетрясениях

Глава Минздрава Турции Коджа сообщил о 294 пострадавших при новых землетрясениях
В Турции в результате нового землетрясения пострадали 294 человека, состояние 18 из них — тяжелое. Ранее сообщалось о трех погибших. В Сирии, по неофициальным данным, погибли 4 человека и пострадали более 430
Разрушенный дом в Антакье после землетрясения
Разрушенный дом в Антакье после землетрясения (Фото: Eloisa Lopez / Reuters)

В результате новых землетрясений в турецкой провинции Хатай пострадали 294 человека, 18 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

Он также рассказал, что в некоторых медучреждениях после нового подземного толчка появились трещины, потому в качестве меры предосторожности пациентов оттуда были перенаправлены в другие места.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу ранее сообщил о трех погибших и 213 доставленных в больницы.

Вечером 20 февраля в районе Дефне произошло землетрясение магнитудой 6,4, было зафиксировано еще одно, магнитудой 5,8. По данным управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. После этого в Хатае обрушились дома, под завалами оказались люди, сообщил губернатор провинции Лютфю Саваш.

Толчки ощущались также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. По данным Европейского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в приграничном регионе Сирии и Турции. Сирийский национальный сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром в Искендеруне на границе с Турцией.

Сирийское госагентство SANA со ссылкой на источник в университетской больнице Алеппо сообщало о шести пострадавших при разрушении зданий. Позднее агентство со ссылкой на источник в Национальной больнице города Хама писало о погибшей от внезапной остановки сердца из-за шока и паники пожилой женщине.

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Во многие медучреждения в Сирии обратились люди с травмами или нервными срывами, указывает агентство. Так, в Баниасе в больницу доставили 50 человек, в том числе женщину с переломом черепа из-за упавшей на нее стены. Ее прооперировали, состояние пациентки стабильное. Остальные случаи — синяки и переломы, полученные в давке, либо люди в панике, рассказал глава администрации Национальной больницы горда Имад Башур.

В больницу Аль-Базель в Тартусе поступило 44 человека с нервным срывом, а также с ушибами и переломами, сообщил директор Высшей администрации учреждения Искандар Аммар.

По данным сирийской обсерватории по правам человека, в стране погибли четыре человека и более 430 получили ранения. 

Новое землетрясение произошло спустя две недели после крупнейшего и самого разрушительного в истории Турции бедствия: тогда толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован в районе Кахраманмараш, после него произошли еще несколько толчков, которые затронули также соседнюю Сирию.

По последним данным, в Турции погибли более 41,1 тыс. человек. Из-под завалов после землетрясений спасли более 114 834 человек. Были разрушены либо серьезно повреждены и подлежат сносу 118 тыс. жилых зданий. 

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