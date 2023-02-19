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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек

В результате землетрясений в Турции погибли 41 020 человек, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).

«В общей сложности 41 020 наших граждан погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Ранее глава управления Юнус Сезер сообщал о 40 689 погибших. Он также говорил, что в большинстве провинций поисково-спасательные работы завершены. В Сирии, которую также затронуло землетрясение, число погибших превысило 5,8 тыс. человек, передавал телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные властей и ООН.

Крупнейшее и самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще одно, магнитудой 7,6, и серия подземных толчков, которые ощущались в соседней Сирии и других странах. По последним данным AFAD, число афтершоков достигло 6 212.

Из-за подземных толчков были разрушены 211 тыс. зданий, многие сильно повреждены и признаны аварийными. Часть из них подлежит немедленному сносу. Город Нурдагы в провинции Газиантеп вовсе решили снести и отстроить заново. В связи с состоянием домов начато расследование, в его рамках арестовали 131 человека.

Спасатели до сих пор находят под завалами выживших. Так, в административном центре провинции Хатай Антакье спустя 296 часов после землетрясения из-под обломков дома смогли спасти трех человек, в том числе одного ребенка.

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