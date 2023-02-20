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Момент нового землетрясения в Турции попал в прямой эфир
На юго-востоке Турции зафиксировали несколько новых землетрясений, в результате которых произошли разрушения. Толчки ощущались в Сирии, Ливане, Израиле
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