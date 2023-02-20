Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
В Турции прекратили почти все спасательные работы после землетрясений Общество, 09:24
В суд поступило первое дело о теракте в новых регионах Политика, 09:03
Автомобильное движение на Крымском мосту остановили из-за ДТП Общество, 09:01
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 09:01
Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР Политика, 08:58
Рынку СПГ прогнозируют взрывной рост. Что это значит для России Pro, 08:48
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:38
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Bloomberg узнал о планах ЕС согласовать закупку боеприпасов Киеву в марте Политика, 08:27
Игрок НБА побил рекорд результативности Матча звезд Спорт, 08:17
Ваш подчиненный решил уволиться. Как правильно реагировать — Fast Company Pro, 08:17
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:12
Структура Ткачева и ее конкурент оценили курорт «Архыз» в ₽17 млрд Бизнес, 08:01
«Зеленая» ветряная энергетика в океане стала угрозой для китов Технологии и медиа, 07:57
Глава Минобороны ФРГ назвал предстоящие недели решающими для Украины Политика, 07:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР

Марочко: ВСУ увеличили контингент возле города Часов Яр в ДНР
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил «РИА Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», — сообщил он.

В конце января Марочко заявил, что ВСУ делают выбор, оставить Артемовск или продолжить перебрасывать в город ресурсы из Часова Яра, чтобы в конце концов потерять его. Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Владимир Назаренко ранее заявил, что ситуация под Артемовском остается сложной и уже несколько месяцев она «похожа на сущий ад».

Бои на артемовском направлении продолжаются с конца 2022 года. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский 16 февраля сказал, что российская армия взяла под контроль все высоты в окрестностях Артемовска. «[У ВСУ] остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — заявил он.


19 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это не самый большой город. По его словам, украинские силы будут воевать, «пока это разумно».

Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР
Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР

Теги
Артёмовск Военная операция на Украине Украина
Материалы по теме
Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой»
Политика
В ДНР объявили эвакуацию пригородов Артемовска
Политика
Пригожин заявил о взятии села Парасковиевка к северу от Артемовска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter