Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР
«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», — сообщил он.
В конце января Марочко заявил, что ВСУ делают выбор, оставить Артемовск или продолжить перебрасывать в город ресурсы из Часова Яра, чтобы в конце концов потерять его. Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Владимир Назаренко ранее заявил, что ситуация под Артемовском остается сложной и уже несколько месяцев она «похожа на сущий ад».
Бои на артемовском направлении продолжаются с конца 2022 года. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский 16 февраля сказал, что российская армия взяла под контроль все высоты в окрестностях Артемовска. «[У ВСУ] остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — заявил он.
19 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не собираются защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это не самый большой город. По его словам, украинские силы будут воевать, «пока это разумно».