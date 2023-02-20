Марочко заявил о подготовке ВСУ к обороне близ Часова Яра в ДНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который находится к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил «РИА Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск. Выявлено активное минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», — сообщил он.

В конце января Марочко заявил, что ВСУ делают выбор, оставить Артемовск или продолжить перебрасывать в город ресурсы из Часова Яра, чтобы в конце концов потерять его. Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Владимир Назаренко ранее заявил, что ситуация под Артемовском остается сложной и уже несколько месяцев она «похожа на сущий ад».



Бои на артемовском направлении продолжаются с конца 2022 года. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский 16 февраля сказал, что российская армия взяла под контроль все высоты в окрестностях Артемовска. «[У ВСУ] остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — заявил он.