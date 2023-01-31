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Марочко сообщил о выборе ВСУ между потерей Артемовска или Часова Яра

Подполковник ЛНР Марочко заявил о выборе ВСУ между сдачей Артемовска или Часова Яра
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают выбор, оставить Артемовск (украинское название — Бахмут) или продолжить перебрасывать в город ресурсы из Часова Яра, чтобы в конце концов потерять его, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24». Часов Яр расположен к западу от Артемовска.

«Наши войска начали обходить Артемовск с юга <...>. Но нужно учитывать, что им [ВСУ] нужен людской ресурс и в Артемовске, и в Часове Яре, поэтому у них сейчас дилемма: либо все-таки оставить Артемовск, либо подбрасывать все больше сил в данный населенный пункт, но тем самым обескровливая Часов Яр. Так что довольно невыгодная ситуация у украинского командования», — объяснил Марочко.

По словам эксперта, в Часове Яре «много складов, есть лечебные учреждения, инфраструктура очень хорошо оборудована и фортификационные сооружения тоже довольно-таки неплохие», их украинские военные оборудовали ранее.

«Мои коллеги высказывают такое мнение, что Красный Лиман мы можем взять даже раньше, чем Артемовск. Я тоже придерживаюсь такой точки зрения», — отметил военный эксперт. Российская армия вывела войска из Красного Лимана «из-за угрозы окружения» в октябре прошлого года, заявляли в Минобороны.

Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Владимир Назаренко ранее сегодня заявил, что ситуация под Артемовском остается сложной, уже несколько месяцев она «похожа на сущий ад».

27 января заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявлял, что подразделения российских войск завершают оперативное окружение Артемовска. По его словам, «почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты».

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 29 января сообщил, что подразделения компании взяли под контроль село Благодатное рядом с городом Артемовск. Минобороны России подтвердило эту информацию 31 января.

Теги
Артёмовск военный конфликт Украина ВСУ
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