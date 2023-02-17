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Марочко заявил о наращивании сил ВСУ на краснолиманском направлении

Экс-подполковник ЛНР Марочко: ВСУ нарастили силы на краснолиманском направлении
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают силы на краснолиманском направлении, сообщил в телеграм-канале военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«На Красно-Лиманском направлении в районе населенного пункта Николаевка, отмечается прибытие подразделений, которые ранее дислоцировались на Херсонском направлении и в городе Харьков», — написал он.

Основная задача подразделений состоит в усилении оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также в охране альтернативных путей переправы через реку Северский Донец, считает подполковник в отставке.

15 февраля Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ строят новые фортификационные сооружения и эшелонированную оборону на краснолиманском направлении и используют для инженерных работ не только военнослужащих и военную технику, но и гражданские муниципальные предприятия города Харькова.

Накануне Минобороны сообщило, что российская армия за сутки уничтожила более 100 украинских военнослужащих на красно-лиманском направлении.

Теги
Красный Лиман Андрей Марочко ВСУ ЛНР
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