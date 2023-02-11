Грузовой корабль «Прогресс МС-22» пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» (Фото: Роскосмос)

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22», который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, сообщили в «Роскосмосе».

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Он доставил на МКС 2,5 тыс. кг грузов, в том числе 720 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1,3 тыс. кг различного оборудования и материалов. Среди них — ресурсная аппаратура для систем российского сегмента МКС, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

Кроме того, корабль доставил на станцию оборудование для научных экспериментов и антенну спутниковой навигации АСН-КМ, которую планируется установить снаружи российского модуля во время выходов в открытый космос.

В состав 68-й длительной экспедиции входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина (россиянка отправилась на МКС в составе экипажа Crew Dragon), астронавты NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката.

«Прогресс МС-22» стартовал 9 февраля на ракете-носителе «Союз-2.1а». На ее корпус было нанесено изображение монумента «Родина-мать зовет!» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

15 декабря прошлого года на корабле «Союз МС-22» на МКС произошла утечка охлаждающей жидкости из-за небольшого метеорита, который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм. В «Роскосмосе» заявили, что угрозы для экипажа нет и его не нужно эвакуировать. В январе госкорпорация сообщила, что миссию Прокопьева, Петелина и Рубио на МКС продлят.

22 февраля к МКС должен пристыковаться «Союз МС-23». Некоторое оборудование, снаряжение и личные вещи космонавтов перенесут с поврежденного корабля на прибывший на замену. После этого «Союз МС-22» спустят на Землю в беспилотном режиме.