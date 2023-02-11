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«Роскосмос» назвал причину разгерметизации на «Прогрессе МС-21»

«Роскосмос»: причиной разгерметизации на «Прогрессе МС-21» стала утечка теплоносителя
Разгерметизация на «Прогрессе» произошла 11 февраля — за неделю до его планируемой отстыковки от МКС. В декабре разгерметизация из-за утечки случилась на «Союзе МС-22», который тоже пристыкован к станции
Фото: Петр Дубров / Reuters
Фото: Петр Дубров / Reuters

Причиной разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21» стала утечка теплоносителя системы терморегулирования, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к [Международной космической] станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования», — сказал он и добавил, что аналогичный инцидент произошел в декабре с «Союзом МС-22».

О разгерметизации на корабле корпорация сообщила днем 11 февраля. «Прогресс МС-21» был изолирован от общего объема МКС, температура и давление на борту станции остались в норме.

Планировалось, что 18 февраля «МС-21» отстыкуется от станции. 11 февраля к ней причалил другой грузовой корабль, «Прогресс МС-22», инцидент с разгерметизацией не повлиял на этот процесс.

В декабре прошлого года на пристыкованном к МКС «Союзе МС-22» тоже произошла разгерметизация — к ней привела утечка охлаждающей жидкости. На корабле поднялась температура, но без угрозы экипажу. Из-за инцидента был отменен выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.

В январе стало известно, что причиной разгерметизации стал удар метеороида (небольшого космического тела диаметром от 100 мкм до 10 м). Он пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

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В марте корабль спустят на Землю в беспилотном режиме, сообщал «Роскосмос» в телеграм-канале. 20 февраля планируется запуск «Союза МС-23».

Крикалев указал, что после второго инцидента с разгерметизацией в корпорации проведут «глубокий анализ, чтобы убедиться, что эта причина не распространяется на подобные конструкции на будущих пусках».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
грузовой корабль «Прогресс» разгерметизация Роскосмос
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