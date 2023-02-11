Глава МИД ФРГ Бербок признала ошибкой слова о «войне против России»

Бербок в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в конце января заявила, что Европа уже ведет войну против России. После этого российский МИД попросил ФРГ объяснить позицию страны, а сама Бербок отметила, что ошиблась

Анналена Бербок (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая в конце января заявила о «войне против России», хотела подчеркнуть сплоченность Запада в вопросе поддержки Украины, а не то, что Берлин является стороной конфликта. Об этом глава министерства рассказала в интервью Tagesspiegel.

Так, на вопрос журналиста о том, воюет ли Германия с Россией, Бербок указала, что ФРГ, как и другие страны ЕС, поддерживают Киев в реализации своего права на оборону. На уточняющий вопрос по поводу своей фразы министр ответила, что «кто не ошибается — тот не живет». «Есть такая поговорка: если ты не делаешь ошибок, ты не живешь. Для меня важно показать людям, что внешняя политика — это не абстрактное дело, что она имеет прямое отношение к ним и их жизни. Я хочу делать политику для людей», — отметила глава немецкого МИДа.

Кроме этого, Бербок в очередной раз обвинила Россию в нежелании проводить мирные переговоры и указала, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

24 января в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге депутат Норвегии Ингрид Шу попросила Анналену Бербок объяснить, когда Германия примет решение о поставках Украине танков Leopard 2. В ответ глава МИД ФРГ заявила, что взаимные обвинения европейских стран и сравнение объемов военной помощи не помогут Украине. «Да, мы должны больше делать для обороны Украины. Да, мы должны делать больше и в вопросе танков. Но главная и решающая деталь состоит в том, чтобы делать это сообща, а не бросаться обвинениями в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала тогда министр.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила немецкого посла прояснить позицию внешнеполитического ведомства Германии о статусе страны в конфликте. Бербок также раскритиковали в Германии.

Ранее о том, что формулировка Бербок не означает, что Германия стала стороной конфликта на Украине, сообщил официальный представитель МИД ФРГ. Он тогда также отметил, что своими словами Бербок лишь пыталась подчеркнуть единство Европейского союза, НАТО и партнеров по «семерке» (G7) «против агрессивной войны России на Украине». По его словам, министр не хотела спровоцировать дискуссии в том виде, «в каком они присутствуют в некоторых социальных сетях».