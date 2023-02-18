МВД Турции заявило о почти 40 тыс. погибших из-за землетрясений

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 39 672 человека. Об этом сообщил глава МВД Сулейман Сойлу в эфире телеканала CNN Türk, передает Anadolu.

По словам Сойлу, поисково-спасательные работы проведены на месте более 20 тыс. строений, которые обрушились во время стихийного бедствия. Он добавил, что, по большей части, операция по спасению людей завершена.

16 февраля на юге Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1, очаг залегал на глубине около 10 км в Средиземном море.

17 февраля мэрия Стамбула предупредила, что еще около 10 тыс. жителей проживают в домах с максимальным риском обрушения при землетрясении — это 318 зданий. Еще 1525 домов города имеют повышенный риск обрушиться при новом стихийном бедствии.

Самое разрушительное в Турции землетрясение за последние 100 лет магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовало еще одно с той же магнитудой и серия афтершоков, которая ощущалась в соседних странах Ближнего востока. Из-за подземных толчков были разрушены 211 тыс. зданий, многие сильно повреждены и признаны аварийными. Часть из них подлежат немедленному сносу.