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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой провинции Хатай
С момента самых разрушительных землетрясений за всю историю Турции прошло меньше двух недель. Пока данных о жертвах от новых толчков нет

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на юго-востоке Турции, cообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море. Он находится на расстоянии в примерно 5 км от турецкого побережья, в районе провинции Хатай.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Крупнейшее и самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще одно землетрясение магнитудой 7,6 и серия подземных толчков, которые ощущались в соседней Сирии и других странах.

По последним данным, в Турции погибли более 36. тыс человек, пострадали более 105 тыс. Из-за подземных толчков 211 тыс. зданий были разрушены, сильно повреждены или признаны аварийными. Последствия землетрясений на себе ощутили 13,5 млн жителей десяти турецких провинций, говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Разбором завалов и ликвидацией последствий занимались более 250 тыс. человек, в том числе спасатели из России.

На фоне массовых обрушений домов начались расследования, в ходе которых специалисты нашли в конструкциях зданий серьезные дефекты. В пострадавших турецких провинциях — Кахраманмараше, Хатае, Адиямане, Малатье, Османии, Адане, Газиантепе и Шанлыурфе начались аресты ответственных за строительство домов.

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