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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Турции женщину спасли из-под завалов на 11-е сутки после землетрясения

В Турции женщину спасли из-под завалов спустя 257 часов после землетрясения

На юго-востоке Турции спасатели достали женщину из-под завалов спустя 257 часов после землетрясения, сообщает агентство Anadolu.

29-летняя Неслихан Кылыч попала под обломки в провинции Кахраманмараш. Женщине оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

В городе Атакья провинции Хатай поисково-спасательные отряды, работавшие на месте обломков дома «Букет» в районе Экинджи, добрались до живого ребенка через 260 часов после землетрясения.

В том же городе, на улице Одабашы в районе Одабашы, спасательная бригада добралась до двух мужчин, зажатых между плитами разрушенного дома. После «решительных усилий» 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 34-летнего Мустафа Авчи удалось освободить — их спасли спустя 261 час после землетрясения.

Крупнейшее и самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще одно землетрясение магнитудой 7,6 и серия подземных толчков, которые ощущались в соседней Сирии и других странах.

По последним данным, в Турции погибли более 36. тыс человек, пострадали более 105 тыс. Из-за подземных толчков 211 тыс. зданий были разрушены, сильно повреждены или признаны аварийными.

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Последствия землетрясений на себе ощутили 13,5 млн жителей десяти турецких провинций, говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Разбором завалов и ликвидацией последствий занимались более 250 тыс. человек, в том числе спасатели из России.

Теги
Турция землетрясение спасатели
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