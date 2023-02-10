Как изменились города Турции и Сирии после землетрясения. Вид с воздуха

В начале недели на юго-востоке Турции и севере Сирии произошли сильные землетрясения. Общее число погибших превысило 21,6 тыс. человек. Вид с воздуха на последствия стихии — в фоторепортаже РБК

Рано утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой до 7,8. В тот же день землетрясение случилось в центральной части Турции, затем последовала волна афтершоков меньшей силы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение самым мощным с 1939 года. Толчки ощущались также в Сирии, здесь пострадали города на севере страны.

Количество жертв землетрясения в Турции на 10 февраля превысило 18 тыс. человек, раненых — до 74 тыс. человек, заявили власти. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля. Разрушены около 6,5 тыс. зданий, поисково-спасательные работы продолжаются. На сирийской территории число погибших превысило 3 тыс. человек.