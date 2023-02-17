Мэрия Стамбула предупредила о риске обрушения домов у 10 тыс. жителей

Власти Стамбула предупредили о риске обрушения 318 зданий при подземных толчках. После крупнейшего в истории Турции землетрясения 6 февраля погибли более 36 тыс. человек, 211 тыс. зданий были разрушены

Стамбул, Турция (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Около 10 тыс. жителей Стамбула проживают в домах с максимальным риском обрушения при землетрясении, сообщил представитель мэрии Стамбула Бугра Гёкче, передает Milliyet.

«318 зданий в городе, в которых проживает около 10 тыс. человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения. У этих зданий даже не Е-класс (низший класс. — РБК) сейсмостойкости. В этих 318 домах проживают почти 10 тыс. человек. <...> Еще 1525 зданий в Стамбуле имеют класс D и E, это повышенный риск», — сообщил он.

Чиновник пообещал, что мэрия начнет содействовать в переезде жителей и арендаторов из этих зданий, в том числе за счет единовременных выплат в 4,5 тыс. лир (около 18 тыс. руб.). «Мы считаем, что это важная инициатива в рамках эвакуации из опасных сооружений», — пояснил Гёкче.

Крупнейшее и самое разрушительное в Турции за последние сто лет землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще одно, магнитудой 7,6, и серия афтершоков, которые ощущались в соседней Сирии и других странах. По последним данным, в Турции погибли более 36 тыс. человек, пострадали более 105 тыс. Из-за подземных толчков 211 тыс. зданий были разрушены, сильно повреждены или признаны аварийными. Часть из них, которые устояли, подлежат немедленному сносу, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В начале марта в Турции начнется строительство сразу 30 тыс. новых домов. «Наша цель — завершить строительство высококачественных и безопасных зданий за один год, чтобы удовлетворить потребность в жилье во всей зоне землетрясения», — отметил президент Турции.

В то же время турецкая прокуратура организовала проверки застройщиков разрушенных в восточных провинциях зданий, многих из них задержали.

