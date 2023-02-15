Как живут люди в пострадавших районах Турции и Сирии. Фоторепортаж

Спустя неделю после мощного землетрясения в Турции и Сирии завершаются спасательные работы. В пострадавших районах появились палаточные и контейнерные лагеря, мобильные аптеки. Жизнь людей на фоне разрушений — в фоторепортаже РБК

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой до 7,8. В тот же день землетрясение случилось в центральной части Турции, затем последовала волна афтершоков меньшей силы. Оно также затронуло север Сирии. Толчки ощущались в Армении, Грузии, Ираке, Израиле, Ливане, на Кипре и в других странах.

В Турции погибли более 35 тыс. человек, в Сирии — более 5,8 тыс. В трех пострадавших турецких провинциях поисково-спасательные работы уже завершены. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в сирийском Алеппо, что этап спасения там подходит к концу, теперь фокус должен сместиться на предоставление пострадавшим жилья, психологической помощи и возможности продолжать обучение.