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Путин разрешил «дочке» «Газпром нефти» купить половину долей Shell

Путин разрешил «дочке» «Газпром нефти» купить принадлежащую Shell долю в Cалымском СП

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает дочернему предприятию «Газпром нефти» купить половину долей, принадлежащих Shell в совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент». Это следует из документа, опубликованном на портале правовой информации.

«Разрешить совершение ООО «ГПН — Ближневосточные проекты» сделок по приобретению 50% обыкновенных акций ЗАО «Ханты-Мансийский нефтегазовый союз», принадлежащих «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн»; 50% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Салым Петролеум Девелопмент», принадлежащих Шелл Салым Девелопмент Б.В. (Shell Salym Development B.V.)», — говорится в специальном решении о совершении сделок ООО «ГПН-Ближневосточные проекты», дочерней компании «Газпром нефти».

28 февраля 2022 года, после начала военной операции России на Украине, Shell объявила о намерении выйти из всех совместных предприятий с «Газпромом». В 2021 году скорректированная прибыль компании от проектов Sakhalin Energy JV и Salym JV составила $700 млн. 1 сентября Shell отказалась участвовать в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2».

В конце декабря прошлого года Путин исключил требование к срокам продажи доли компании Shell в «Сахалин-2». Новый оператор проекта получил название ООО «Сахалинская энергия» и был зарегистрирован в Южно-Сахалинске в августе прошлого года. Доля в 50% перешла ООО «Газпром Сахалин холдинг», еще 49% — самой «Сахалинской энергии».

Теги
Владимир Путин Shell Газпром нефть доли Акции
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