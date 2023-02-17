Экс-советник Пентагона заявил о готовности всего мира работать с Россией

Весь мир готов к сотрудничеству с Россией, несмотря на высказывания американских чиновников. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.

«Россию вряд ли можно назвать изгоем: если бы было так, ее экономика лежала бы в руинах, однако там все идет как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе [на Западе], полно трещин», — сказал он.

Так экс-советник ответил на слова председателя американского объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. 14 февраля на совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином тот назвал Россию «мировым изгоем».

Такого же мнения придерживаются и в американском Госдепартаменте. В июле представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что российские власти осознают, что страна стала изгоем на мировой арене. В посольстве России в США в ответ заявили, что американские политики «утратили связь с реальностью» из-за «воспаленного воображения».

О том, что Россия стала страной-изгоем, говорили и в Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский назвал изоляцию россиян единственным способом «повлиять на Путина»

В российском МИДе, в свою очередь, заявляли, что изолировать Россию на международной арене не получится. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в ответ госсекретарю США Энтони Блинкену, который также заявил об изоляции России, сказала, что тот «сочиняет небылицы».

Глава МИДа Сергей Лавров также подчеркивал, что изолировать Россию в мире невозможно. Она расширяет связи с большинством зарубежных стран Евразии, Латинской Америки, Африки, в том числе с государствами ОДКБ, СНГ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС, где проживает 80% населения планеты, отмечал министр. Ряды друзей России «постоянно пополняются», хотя Соединенные Штаты с союзниками пытаются этому препятствовать, говорил он.