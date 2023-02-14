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Экс-советник Пентагона назвал опасным для США путь конфронтации с Россией

Экс-советник Пентагона: США вступили на очень опасный путь конфронтации с Россией

США вступили на очень опасный путь конфронтации с Россией, причем целью этого является не просто смена режима в России, а расчленение государства, заявил бывший советник министра обороны США при экс-президенте Дональде Трампе полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Straight Calls with Douglas Macgregor.

«Сейчас мы вступили на очень опасный путь конфликта и конфронтации с Россией и ее Вооруженными силами», — сказал Макгрегор.

По его мнению, Вашингтон вместе с союзниками в Лондоне и мировым финансовым сообществом хочет «развязать войну» с Россией, причем целью является не просто смена режима, а «уничтожение государства с потенциальным его расчленением».

«Я думаю, что за этим стоят большие деньги, потому что Россия полна ресурсов на триллионы долларов, минеральных ресурсов, нефти, газа, драгоценных металлов, сельскохозяйственных ресурсов», — добавил экс-советник Пентагона.

Российская сторона неоднократно заявляла, что страны НАТО ведут на Украине войну против России. «Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю <...> имеют очевидную цель в отношении нашего общества как минимум: разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет», — говорил российский президент Владимир Путин. В США и НАТО при этом отвечали, что исключают отправку своих войск, они лишь оказывают поддержку Украине.

Теги
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