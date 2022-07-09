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Захарова назвала «небылицами» слова Блинкена об изоляции России на G20

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Stefani Reynolds / AP)

Россия не оказалась в изоляции на саммите G20 — госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря об этом, «сочиняет небылицы», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Китая Ваном И сказал, что на саммите «Большой двадцатки» Россия оказалась в изоляции, а российский министр иностранных дел Сергей Лавров рано покинул мероприятие.

По словам Захаровой, именно Блинкен «загнал себя в самоизоляцию», когда отсутствовал на ряде мероприятий форума, а теперь пытается оправдать свой провал, сочиняя небылицы.

«Нам же рассказывали, как вы лично просите всех подряд «изолировать» Россию. И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрации обречена на бесславный конец», — написала она.

Kyodo сообщило об отмене общего фото глав МИД G20 на Бали
Политика
Фото:Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Заседание глав МИД G20 прошло 7–8 июля в Индонезии. По данным Kyodo, Блинкен и некоторые представители других стран избегали съемок с участием Лаврова. На G20 даже отменили традиционную групповую фотографию. Лавров после этого заявил, что «никого не приглашал с собой фотографироваться».

Кроме того, как рассказала глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, министры стран, входящих в G7, отказались принимать участие в гала-ужине во время встречи G20 из-за присутствия там Лаврова. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония.

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Агентство Reuters писало, что Лавров ушел с заседания G20 во время выступления по видеосвязи украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Захарова заявила, что в это время глава российского МИДа встречался с другими министрами.

Встреча глав государств — членов G20 планируется в ноябре на Бали. МИД сообщал, что президент России Владимир Путин примет участие в этой встрече, однако очно или по видеосвязи, еще не определено. Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 украинского президента Владимира Зеленского и отметил, что собирается призвать лидеров России и Украины к диалогу о мире.

Теги
Мария Захарова Сергей Лавров Энтони Блинкен
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