Посольство России заявило о «воспаленном воображении» в США

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Сперва бросьте Стэнфорд: как вундеркинд Рассел стал миллиардером в 25 лет Pro, 08:42
Ракова рассказала о возможностях обучения в Москве призеров «Абилимпикса» Город, 08:36
МИД призвал не исключать «кажущиеся невероятными сценарии» с Шенгеном Политика, 08:33
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 08:23
ООН сообщила о 5237 погибших мирных жителях на Украине Общество, 08:17
Шлеменко рассказал, на что потратил первый гонорар в карьере бойца Спорт, 08:10
Александр Шлеменко — РБК: «Самый дешевый вид спорта — драться» Спорт, 08:01
Казахстан удвоил поставки угля в ЕС после начала спецоперации России Бизнес, 08:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 07:52
Объемы торгов валютой ЮАР оказались нулевыми спустя месяц после запуска Pro, 07:30
Посольство России заявило о «воспаленном воображении» в США Политика, 07:29
Юристы назвали возможные санкции для сбежавшего из «Динамо» легионера Спорт, 07:00
Российский зенитчик назвал ракеты HIMARS самой сложной целью для ПВО Политика, 06:54
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство России заявило о «воспаленном воображении» в США

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американские политики утрачивают связь с реальностью, когда называют Россию страной-изгоем, заявило российское посольство в США. Комментарий опубликован в Telegram.

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны воспаленным воображением американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью», — сказано в сообщении.

Дипмиссия назвала заявления об изоляции России «огульными» и отметила, что российское руководство «активно вовлечено в международные дела».

Представитель Госдепа счел, что Россия осознает себя изгоем
Политика
Фото:Скриншот с видео на Youtube

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия стала изгоем на международной арене и ее власти понимают степень изоляции. Он также указал, что во время саммита глав МИД G20 в середине июля министры продемонстрировали консенсус о потребности осудить Россию за действия на Украине и провоцирование продовольственного кризиса в мире.

В ответ на замечание журналиста о визитах министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку, а президента Владимира Путина в Иран Прайс сказал, что США мало волнует местоположение российских представителей. По его словам, важнее то, что Россия услышала от стран G20 и ООН сигнал об убытках, которые ее руководство несет из-за военных действий на Украине.

Теги
Россия США посольство изоляция
Материалы по теме
Представитель Госдепа счел, что Россия осознает себя изгоем
Политика
Захарова назвала «небылицами» слова Блинкена об изоляции России на G20
Политика
Кремль назвал в корне неверным суждение Белого дома об изоляции России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter