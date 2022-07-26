Посольство России заявило о «воспаленном воображении» в США

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американские политики утрачивают связь с реальностью, когда называют Россию страной-изгоем, заявило российское посольство в США. Комментарий опубликован в Telegram.

«Попытки представить нашу страну изолированной вызваны воспаленным воображением американских деятелей, которые все больше утрачивают связь с реальностью», — сказано в сообщении.

Дипмиссия назвала заявления об изоляции России «огульными» и отметила, что российское руководство «активно вовлечено в международные дела».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия стала изгоем на международной арене и ее власти понимают степень изоляции. Он также указал, что во время саммита глав МИД G20 в середине июля министры продемонстрировали консенсус о потребности осудить Россию за действия на Украине и провоцирование продовольственного кризиса в мире.

В ответ на замечание журналиста о визитах министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку, а президента Владимира Путина в Иран Прайс сказал, что США мало волнует местоположение российских представителей. По его словам, важнее то, что Россия услышала от стран G20 и ООН сигнал об убытках, которые ее руководство несет из-за военных действий на Украине.

