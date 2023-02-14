NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к отступлению ВСУ из города

NYT назвала запрет на въезд в Артемовск прелюдией к отступлению ВСУ

Фото: Петренко Степан / ТАСС

Запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск (Бахмут) со стороны Украины, вероятно, является прелюдией к выводу украинских войск из города, сообщает The New York Times.

По информации издания, украинские военные закрыли город для волонтеров и гражданских лиц с 13 февраля из-за «усиления боевых действий» и «опасности уличных боев».

«Запрет на доступ добровольцев может означать прелюдию к выводу украинских войск, хотя украинские военные настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом, могут пополнять запасы войск и могут эвакуировать своих раненых», — говорится в материале издания.

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