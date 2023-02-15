«РИА Новости» сообщило о стягивании техники ВСУ в Артемовск

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Киев перебрасывает в Артемовск (украинское название — Бахмут) и его окрестности новую технику и войска, чтобы не допустить окружения города, сообщает госагентство «РИА Новости» со ссылкой на одного из бойцов частной военной компании «Вагнер».

По словам собеседника агентства, несмотря на «ожесточенное сопротивление», штурмовые подразделения ЧВК продвигаются вперед как в самом городе, так и на его окраинах.

Ранее агентство также со ссылкой на одного из бойцов ЧВК писало, что стягивание сил обычно происходит в темное время суток.

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. В середине февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что в районе Артемовска идет «тяжелое сопротивление» и город «завтра не будет взят».

Хотя украинские военные не видят в Артемовске большого стратегического значения, его переход под контроль России «придаст новый импульс» Москве при проведении военных действий, указывала The Wall Street Journal. Газета писала, что битва за город «дорого обходится» Киеву, а большие потери или окружение ВСУ могут «подорвать доверие к администрации Владимира Зеленского как внутри страны, так и на международной арене».

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что возможное падение Артемовска не будет иметь стратегического значения для общего хода боевых действий.