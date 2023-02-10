В ДНР сообщили о закреплении ЧВК «Вагнер» в северной части Артемовска

Большая часть путей снабжения Артемовска (Бахмута) уже отрезана, утверждает глава ДНР

Вид на Артемовск (Бахмут) (Фото: Евгений Титов / Reuters)

ЧВК «Вагнер» закрепилась в северной части Артемовска (Бахмута), перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной, сообщил глава ДНР. По его словам, бойцы ЧВК обошли Артемовск с северной, южной и восточной стороны. «По сути, уже перерезали три из четырех дорог путей снабжения [ВСУ]», — сказал Пушилин, отметив, что «остается лишь одна трасса — Артемовск — Часов Яр». Все остальные пути простреливаются российскими войсками.

В Угледаре, где продолжаются боевые действия, по словам Пушилина, остаются около 1 тыс. мирных жителей. Российские силы занимаются их эвакуацией. «Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. То есть в первых многоэтажках из подвалов уже вывозили гражданских и перемещали в относительно безопасное место — это Волноваха. Людям оказывается вся необходимая помощь», — рассказал он.

Артемовск является важным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город ведутся уже несколько месяцев. 2 февраля Bloomberg писал, что американские и европейские чиновники прогнозируют отступление ВСУ из Бахмута, но считают, что оно не должно оказать стратегического влияния на ход военных действий. Президент Украины Владимир Зеленский, однако, заявлял, что страна будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет, и что город «никто не будет сдавать».

«ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. <...> Этого [отступления] не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных», — описывал обстановку в городе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 5 февраля.