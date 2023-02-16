Глава МИД Израиля приехал в Киев на встречу с Зеленским

Глава МИД Израиля прибыл в Киев на встречу с Зеленским впервые с начала спецоперации

Эли Коэн (в центре) (Фото: elicoh1 / Twitter)

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я сейчас прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом на Украину с начала войны. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство в Киеве <...> Я пришел сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту», — написал он.

Министр отметил, что также намерен посетить город Буча и Бабий Яр на окраине Киева.

Израиль перенес свое посольство на Украине во Львов в феврале 2022 года до начала спецоперации. Такое распоряжение отдал занимавший тогда пост главы МИДа Яир Лапид. Министр принял решение «после оценки ситуации, <...> а также обсуждений с различными международными субъектами», говорилось в сообщении ведомства.

В декабре 2022 года в Израиле сменилось правительство. Его возглавил лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, который стал премьером страны в третий раз.

После прихода к власти политик сказал в интервью CNN, что готов стать посредником на переговорах России и Украины, если об этом попросит Вашингтон. Он сообщил, что ему предлагали сделать это и раньше, в самом начале спецоперации. Нетаньяху отказался, так как тогда не возглавлял правительство.

После начала российской спецоперации власти Израиля не раз заявляли, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь. Киев просил передать ему системы ПВО, но Израиль не соглашался.

В феврале Нетаньяху пообещал, что израильское правительство изучит возможность поставок оружия Украине. «Вопрос о вооружении был проанализирован и снят с рассмотрения предыдущим правительством. Я изучу вопрос и отвечу на него наилучшим решением», — говорил он. Решение, по его словам, будет принято в соответствии с национальными интересами. Премьер не исключал передачи Киеву израильской системы ПВО «Железный купол».