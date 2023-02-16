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Глава МИД Израиля приехал в Киев на встречу с Зеленским

Глава МИД Израиля прибыл в Киев на встречу с Зеленским впервые с начала спецоперации
Эли Коэн (в центре)
Эли Коэн (в центре) (Фото: elicoh1 / Twitter)

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я сейчас прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом на Украину с начала войны. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, вновь открою посольство в Киеве <...> Я пришел сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту», — написал он.

Министр отметил, что также намерен посетить город Буча и Бабий Яр на окраине Киева.

Израиль перенес свое посольство на Украине во Львов в феврале 2022 года до начала спецоперации. Такое распоряжение отдал занимавший тогда пост главы МИДа Яир Лапид. Министр принял решение «после оценки ситуации, <...> а также обсуждений с различными международными субъектами», говорилось в сообщении ведомства.

В декабре 2022 года в Израиле сменилось правительство. Его  возглавил лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, который стал премьером страны в третий раз.

После прихода к власти политик сказал в интервью CNN, что готов стать посредником на переговорах России и Украины, если об этом попросит Вашингтон. Он сообщил, что ему предлагали сделать это и раньше, в самом начале спецоперации. Нетаньяху отказался, так как тогда не возглавлял правительство.

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После начала российской спецоперации власти Израиля не раз заявляли, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь. Киев просил передать ему системы ПВО, но Израиль не соглашался.

В феврале Нетаньяху пообещал, что израильское правительство изучит возможность поставок оружия Украине. «Вопрос о вооружении был проанализирован и снят с рассмотрения предыдущим правительством. Я изучу вопрос и отвечу на него наилучшим решением», — говорил он. Решение, по его словам, будет принято в соответствии с национальными интересами. Премьер не исключал передачи Киеву израильской системы ПВО «Железный купол».

Теги
Израиль Украина Владимир Зеленский двусторонние переговоры
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