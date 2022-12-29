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Нетаньяху в третий раз стал премьер-министром Израиля

Нетаньяху в третий раз возглавил правительство Израиля
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Lior Mizrahi / Getty Images)

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху в третий раз занял пост премьер-министра Израиля. В своем выступлении новый премьер представил 37-е правительство Израиля.

«Я жду от оппозиции уважения решений избирателя, прекратите восстание против избранного правительства. В демократии не пытаются захватить ни капитолий, ни кнессет», — заявил премьер-министр. Высший законодательный орган страны выразил ему доверие. Партия «Ликуд» получила больше всего мандатов в 120-местном парламенте — 32.

21 декабря Нетаньяху написал в Twitter, что сообщил президенту Ицхаку Герцогу о формировании правительства. Как отметила онлайн-газета Times of Israel, это произошло за несколько минут до полуночи, когда истекал отведенный на это срок.

Президент России Владимир Путин поздравил Нетаньяху с назначением на пост. «Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока», — говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля.

1 ноября прошли пятые выборы в израильский парламент за последние четыре года. В конце июня кнессет проголосовал за самороспуск на фоне внутренних разногласий. В предыдущий раз его распустили в прошлом году, после того как депутаты не смогли утвердить бюджет. 3 ноября экс-премьер Израиля Яир Лапид поздравил Нетаньяху с победой.

Нетаньяху занимал должность премьер-министра с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год, поставив рекорд пребывания во главе страны. Он является лидером партии «Ликуд» с 1993 года.

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