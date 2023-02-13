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Посол на Украине напомнил о предложении Израиля Киеву и Москве

Посол Израиля Бродский напомнил о предложении премьера быть посредником для Киева и Москвы

Израиль готов стать посредником на переговорах Киева и Москвы о мирном урегулировании, если такое желание изъявят обе стороны. Об этом заявил посол страны на Украине Михаил Бродский в эфире всеукраинского телемарафона.

Дипломат напомнил, что соответствующее предложение ранее выдвигал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если есть желание, чтобы мы были посредниками, если есть необходимость в нашем участии, мы всегда готовы», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В начале февраля Нетаньяху в интервью телеканалу CNN заявил, что готов лично выступить посредником при переговорах России и Украины, если его об этом попросят Соединенные Штаты. Премьер сообщил, что ему предлагали стать неофициальным посредником еще в начале российской спецоперации, но он отказался, так как тогда не возглавлял правительство.

Нетаньяху в третий раз стал премьером Израиля в конце декабря. За месяц до этого в стране состоялись парламентские выборы. На них победила партия «Ликуд», которую возглавляет Нетаньяху.

Власти Израиля с начала российской военной операции неоднократно подчеркивали, что передают Украине только медикаменты и гуманитарную помощь. Израильское Минобороны объясняло отказ передать летальное оружие Киеву «эксплуатационными ограничениями» и «множеством оперативных соображений», а также риском опустошить собственные арсеналы. Посол страны в Германии Рон Прозор утверждал, что страна помогает Киеву в большей степени, чем принято считать, «пусть и закулисно».

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