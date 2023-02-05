Нетаньяху снова пообещал подумать о поставке Украине ПВО «Железный купол»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что не может дать окончательных обещаний на этот счет

Правительство Израиля рассмотрит возможность поставки Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол», заявил в интервью французскому телеканалу LCI премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Работа моей администрации набирает обороты, мы почти закончили формировать правительство. Затем мы определим общее политическое направление и подумаем над этим вопросом», — сказал он.

В то же время Нетаньяху указал, что не может «давать окончательных обещаний». Он заявил, что решения в этом направлении Израиль принимает, исходя из своих национальных интересов. Он указал на «оперативную близость» между военно-воздушными силами Израиля и России.

«Их [России] самолеты действуют в сирийском воздушном пространстве, мы пока избегаем какой-либо конфронтации. Мы не хотим военной конфронтации с Россией. У нас есть соображения, которые нужно учитывать, которых нет у других стран», — сказал израильский премьер.

О том, что Нетаньяху рассматривает возможность поддержки Украины, в том числе путем предоставления Киеву «Железного купола», он сам уже говорил в интервью CNN в начале февраля. «Я, безусловно, рассматриваю это», — отвечал израильский премьер на соответствующий вопрос.

В декабре Нетаньяху в третий раз стал премьером. Правительство Израиля ранее отказывалось поддерживать Украину поставками вооружения, соглашаясь предоставлять только гуманитарную помощь. Осенью Киев просил передать ему системы ПВО, но Минобороны Израиля заявило, что не будет этого делать.

Активную военную помощь Украине оказывают страны Запада. Они передают Киеву оружие, боеприпасы и военную технику, а также недавно решили предоставить танки. Российские власти выступают с критикой западной военной помощи Украине, указывая, что она не повлияет на достижение результатов военной операции.