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США перехватили российские истребители над Аляской

NORAD: над Аляской были перехвачены четыре российских истребителя

Военные самолеты Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили четыре российских истребителя в связи с пролетом у Аляски, в группу входили ракетоносцы Ту-95 МС и истребители Су-35, сообщило ведомство в Twitter.

Инцидент произошел 13 февраля. Российские самолеты находились в опознавательной зоне ПВО Аляски, но не входили в воздушное пространство США или Канады, отметили в NORAD.

«Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза или провокация», — указали там, добавив, что в среднем за год осуществляют порядка 6-7 подобных «перехватов».

В ведомстве подчеркнули, что не связывают данный полет российских самолетов «с операциями НОРАД и Северного командования ВС США в связи с объектами в воздушном пространстве Северной Америки за последние две недели».

4 февраля американские военные сбили у побережья Северной Каролины китайский аэростат, который почти неделю провел в воздушном пространстве США, в том числе пролетев над военной базой в штате Монтана.

В Вашингтоне сочли, что этот воздушный шар использовался Китаем для шпионажа и сбора разведданных. В Пекине эти данные опровергли и заявили, что аппарат применялся в метеорологических целях, а на территорию США залетел случайно. Китайский МИД обвинил Соединенные Штаты в «злоупотреблении военной силой» и заявил, что подобные действия вредят отношениям между странами.

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10 февраля Белый дом объявил о сбитом аэростате над Аляской. Кому принадлежал аппарат, не уточнялось. В ночь на 12 февраля летающий объект сбили над Канадой, а вечером американские военные сбили летающий объект над озером Гурон на границе с ней.

В Пентагоне заявили, что он пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». ABC и Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из США писали, что объект представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями без заметной полезной нагрузки.

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