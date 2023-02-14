Белый дом объяснил обнаружение летающих объектов настройкой радаров

Фото: US Navy / Global Look Press

Большое количество обнаруженных в небе над США летающих объектов связано с более чувствительной настройкой радаров противовоздушной обороны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

«Мы продолжаем совершенствовать настройки обнаружения, и мы не будем в этом останавливаться только потому, что идентифицировали более мелкие объекты», — сказал Кирби.

13 февраля Кирби сообщал, что военным США удалось поднять со дна Атлантического океана осколки сбитого у побережья Южной Каролины шара КНР. Он уточнил, что связанная с зондами информация довольно «чувствительная», из-за чего он не сможет раскрыть все подробности.

Министр обороны Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за стратегическими объектами Соединенных Штатов. Пекин же утверждал, что аппарат применялся в метеорологических целях и случайно залетел на территорию США.

После появления первого шара были сбиты еще три объекта — над Аляской, озером Гурон и один в Канаде над Юконом. Кому принадлежали аппараты, руководство США не раскрывало.