США сбили летающий объект над озером Гурон

Конгресмен Бергман сообщил, что военные США сбили очередной объект над озером Гурон на грацице с Канадой. За несколько часов до этого США закрывали часть воздушного пространства на севере страны

Фото: Nell Redmond / EPA / ТАСС

Американские военные сбили очередной летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой, сообщил в своем Twitter конгрессмен Джек Бергман.

«Военные США списали еще один «объект» над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия летчиков-истребителей», — написал он.

Конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает «значительно больше ответов, чем получает».

За несколько часов до этого телеканал ABC сообщал о закрытии части воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин «для деятельности Пентагона». Позже агентство Reuters сообщило о закрытии воздушного пространства в одном из районов провинции Онтарио в Канаде.

Озеро Гурон — одно из «североамериканских Великих озер», которое соединено с озером Мичиган проливом. Озера расположены на границе США и Канады. Ближайшие крупные города — Детройт (США) и Оттава (Канада).

С начала месяца власти США и Канады не единожды сообщали о нарушении своего воздушного пространства летающими объектами. Так, 4 февраля военные США сбили у побережья Северной Каролины китайский аэростат, который почти неделю провел в воздушном пространстве страны. По мнению Вашингтона, воздушный шар использовался для шпионажа и сбора разведданных и был оснащен соответствующим оборудованием. В Пекине это опровергают, заявляя, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию Соединенных Штатов случайно. В МИД Китая сочли, что США «злоупотребили военной силой» и это вредит двусторонним отношениям.

10 февраля Белый дом объявил, что США сбили аэростат над Аляской. Обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, в американской администрации не уточнили. 12 февраля неопознанный объект был сбит над Канадой. Командование объединенных сил воздушно-космической обороны США и Канады, проводившее операцию, отказалось раскрыть подробности произошедшего. Канадский министр обороны Анита Ананд назвала сбитый объект угрозой гражданской авиации.

Как позже сообщила The Globe and Mail со ссылкой на источник, сбитый над Канадой аэростат был разведывательным воздушным шаром китайского или российского происхождения.