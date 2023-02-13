Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Пригожин сообщил о подбитом Су-24, на котором он совершал вылет в Бахмут Политика, 23:30
Захарова назвала целью США и ЕС присоединение Сербии к санкциям Политика, 23:28
Байден распорядился создать группу для изучения «феномена НЛО» Политика, 22:41
Военные США подняли со дна океана обломки сбитого китайского шара Политика, 22:37
Канада призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии Политика, 22:29
На юго-западе Румынии произошло землетрясение Общество, 22:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Белом доме объявили о земном происхождении сбитых НЛО Политика, 22:00
Тренер ПСЖ не будет включать Мбаппе в заявку только ради испуга «Баварии» Спорт, 21:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:56
На газопроводе в Ярославской области произошел «разрыв» и пожар Общество, 21:45
Российского форварда Панарина признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:30
Еврокомиссия спрогнозировала дефицит газа следующей зимой Политика, 21:29
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 21:28
Политика ,  
0 

Военные США подняли со дна океана обломки сбитого китайского шара

Белый дом: военные подняли со дна Атлантического океана остатки сбитого китайского шара
Со дна океана удалось достать часть электроники и некоторые элементы каркаса китайского аэростата. Специалисты уже начали изучать объекты
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Военные США подняли со дна Атлантического океана остатки сбитого шара КНР у побережья Южной Каролины. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Нам удалось извлечь некоторые обломки, часть электроники и даже несколько элементов каркаса со дна Атлантического океана. Все это о многом нам расскажет, и мы прямо сейчас изучаем их», — сказал он.

Кирби уточнил, что информация, связанная с воздушными шарами, довольно «чувствительная», из-за чего он не может раскрывать все подробности. Он заявил, что США продолжат следить за ситуацией. По словам представителя администрации, президент Джо Байден дал «феномену» воздушных шаров «очень высокий приоритет».

Китайский аэростат заметили в начале февраля над штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстрем и шахты ядерных ракет. 4 февраля, когда аппарат пролетал над Атлантическим океаном в паре десятков километров от побережья Южной Каролины, американские истребители сбили его.

Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за стратегическими объектами в США. Как писал Bloomberg, американские власти полагают, что китайский зонд является частью более масштабной шпионской программы КНР, так как их зонды и прежде попадали в воздушное пространство США.

Пекин же говорил, что аппарат применялся в метеорологических целях и случайно залетел на территорию США, так как отклонился от курса. В китайском МИДе заявили, что оставляют за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения аэростата.

Читайте на РБК Pro
Компании все меньше смотрят на высшее образование. Что это значит для HR
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать
Что и как продавать жителям ОАЭ
Вокруг маркетплейсов России возник новый рынок: что он собой представляет

После появления первого шара были сбиты еще три объекта — два в США (над Аляской и озером Гурон) и один в Канаде. Кому принадлежали аппараты, не уточняется. Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк не исключил, что неопознанные летающие объекты, уничтоженные американскими военными, могут иметь внеземную природу. «Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами», — подчеркнул он.

Военные США подняли со дна океана обломки сбитого китайского шара
Военные США подняли со дна океана обломки сбитого китайского шара

Авторы
Теги
Мир Ландау
США Китай воздушный шар
Материалы по теме
Пекин заявил о 10 американских шарах, пролетевших за год над Китаем
Политика
Пентагон объяснил увеличение числа НЛО после инцидента с аэростатом
Политика
В США заявили о западных компонентах в китайском аэростате
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter