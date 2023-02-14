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Госдеп не подтвердил подготовку встречи Блинкена с Ван И в Мюнхене

Госдеп США не подтвердил данные о возможной встрече Блинкена с Ван И в Мюнхене

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман не подтвердила данные о возможной встрече главы Госдепартамента Энтони Блинкена с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И в Мюнхене, передает Reuters

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Блинкен рассматривает возможность встречи с Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 17 по 19 февраля. Встреча состоится при условии согласия обеих сторон, уточнили собеседники агентства.

Шерман сказала, что ей «нечего объявить». При этом она подчеркнула, что из-за появления китайского аэростата над территорией США провести широкий диалог с КНР не получится, однако в Вашингтоне открыты для обсуждения и переноса визита в Пекин, когда условия будут подходящими.

5 февраля должен был начаться двухдневный визит Блинкена в Китай. Как говорили источники Financial Times, планировалась встреча госсекретаря с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако 3 февраля администрация США решила отложить визит из-за ситуации с китайским шаром, пролетевшим над территорией США.

В Китае на отмену визита отреагировали сдержанно. «На самом деле Китай и США не анонсировали какого-либо визита. То, что американская сторона опубликовала соответствующую информацию, — дело самих Соединенных Штатов, и мы уважаем эту позицию», — заявили в МИД КНР.

4 февраля американские военные сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном. В МИД Китая заявили, что оставляют за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения шара. Президент США Джо Байден при этом отметил, что отношения между Вашингтоном и Пекином после инцидента с аэростатом не пострадали.

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В середине февраля Ван И приедет в Россию с рабочим визитом, сообщает Reuters со ссылкой на китайский МИД. Он также посетит Францию, Италию и Венгрию, а еще примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам источника «Ведомостей», близкого к администрации российского президента, в ходе визита Ван И может встретиться с Владимиром Путиным.

Теги
Госдепартамент США Энтони Блинкен Ван И Мюнхенская конференция по безопасности
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