Почему США активизировали охоту на воздушные шары

США сбили четвертый за месяц летающий объект. Три из них пока не идентифицированы. Почему растет число обнаружений таких объектов, для чего они могут использоваться и почему вызывют такое беспокойство у военных, разбирался РБК

В воскресенье вечером по приказу президента США Джо Байдена истребитель F-16 ракетой AIM-9X сбил объект, который летел на высоте примерно 6 км над озером Гурон в штате Мичиган. Как говорится в заявлении Пентагона, он не представлял опасности для каких-либо сооружений на земле, но «представлял угрозу с точки зрения безопасности полетов, а также угрозу из-за потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». «Наши специалисты теперь будут работать над тем, чтобы достать обломки объекта и узнать больше», — заявило американское военное ведомство. Объект был восьмиугольной формы со свисающими нитями и без заметной полезной нагрузки, привело агентство Reuters информацию из анонимного источника.

Американские и канадские специалисты начали поиски обломков сбитого над Гуроном объекта, чтобы их изучить.

С 4 февраля, когда американские ВВС сбили китайский шар-зонд у побережья Южной Каролины, над Северной Америкой было уничтожено еще три аналогичных объекта: 10 февраля — недалеко от Дедхорса, Аляска, 11 февраля — над канадским Юконом, четвертым стал восьмиугольник над Гуроном.

Что представляли собой последние три объекта и откуда они летели, американские военные пока не смогли определить, сообщил 12 января генерал ВВС США Глен ван Херк журналистам. «Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами», — сказал ван Херк, возглавляющий Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

Китай взял ответственность только за первый объект, который, по заявлению официального Пекина, вел метеорологические наблюдения. Насчет трех других Пекин заявил, что информации о них не имеет.

Почему увеличилось число обнаружений воздушных объектов

После инцидента 4 февраля американские военные усилили мониторинг воздушного пространства над Северной Америкой, из-за этого и увеличилось число объектов, которые попадают в поле зрения ПВО, объяснила Мелисса Далтон, помощник министра обороны США. Далтон отметила, что эти объекты не обязательно представляют опасность, а решения об их уничтожении продиктованы «излишней осторожностью». Конгрессмен Майк Тернер в эфире CNN предположиил, что администрация президента Байдена теперь изо всех сил пытается компенсировать проявленное первоначально невнимание к первому шару, который несколько дней летал над территориями, где расположены американские секуретные объекты.

Представители Белого дома сообщили, что неопознанные устройства обнаруживались в воздушном пространстве США и во время президентства Дональда Трампа (с 2016-го по 2020 год) — по меньшей мере четыре раза. Однако бывший госсекретарь Майк Помпео и другие представители прежней администрации отрицают, что им было известно об этом.

Издание New Scientist приводит данные, что с 2020 года СМИ сообщали минимум о трех случаях обнаружения воздушных зондов — над Японией в июне 2020 года, над Тайванем в сентябре и декабре 2021 года, в январе 2022 года — над индийской военной базой в Андаманском море. В феврале шары были замечены не только над территорией США: один было запеленгован в небе над Коста-Рикой, Венесуэлой и Колумбией. Посольство Китая в Коста-Рике признало, что этот объект принадлежит КНР.

Китай провел воздушные разведывательные миссии «более чем в 40 странах на пяти континентах», сообщает журнал Time со ссылкой на заявление администрации президента США.

Что представляют собой устройства

«Мы знаем, что все эти шары — часть флота [КНР] созданного для проведения разведывательных операций», — говорится в заявлении Госдепартамента США. Это аэростаты различного размера — сбитые над Аляской и Канадой уступали по размеру тому, что был сбит 4 февраля, сказал лидер большинства в Сенате США Чак Шумер телекомпании ABC. «Мы не будем окончательно описывать их, пока не сможем восстановить по обломкам, над которыми работаем», — заявил представитель Белого дома.

Сбитый 4 февраля объект представлял собой наполненный гелем шар диаметром около 60 м, несущий полезный груз из солнечных батарей и, предположительно, электроники для сбора данных общим весом около 900 кг.

Почему используют именно шары

Воздушные шары имеют довольно широкое разведывательное применение по нескольким причинам. «Очевидно, что они не стоят миллиард долларов, как спутники. Допустим, десять из них сбиты, — кого это волнует?» — объяснил The Guardian конгрессмен, член комитета Палаты представителей по разведке Джим Хаймс. «Номер два — у них есть постоянные возможности наблюдения, которых нет у спутников, — продолжил он. — И наконец, хотя мы действительно хорошо умеем фотографировать и улавливать радиоволны из космоса, физика говорит вам, что чем ближе вы находитесь, тем выше точность».

Китай использует аппараты такого типа, чтобы диверсифицировать свои разведывательные возможности. В ежедневной газете Народно-освободительной армии КНР 24 декабря 2021 года была опубликована статья: «Воздушные шары — почему инструмент, который выглядит обычным, так ценится в военной сфере». Заметка, пересказ которой приводит The Guardian, начиналась с экскурса в историю: там говорилось, что небольшие воздушные шары из бумаги, наполненные теплым воздухом, использовались несколько веков назад для предупреждения об опасности. Далее шла речь о том, что современное военное применение воздушных шаров включают разведку и наблюдение, а также ретрансляцию связи в ситуациях, когда другие средства не работают. Однако одним из недостатков такого рода объектов является их плохая управляемость, отмечала газета.

Аэростаты-шпионы работали в прошлом и на США. Президент Дуайт Эйзенхауэр в середине 1950-х санкционировал использование шаров с прикрепленным к ним фотокамерами для разведки над территорией советского блока, пишет The New York Times. Но их использование спровоцировало больше протестов со стороны Кремля, чем дало полезной информации, указывает газета.

К чему приведет гонка шаров

В 2019 году США проводили испытания шаров, с которых можно было бы обнаруживать «наркотрафик и другие угрозы национальной безопасности», сообщает The Guardian. Соответствующие разработки вела и Франция. Генерал Стефан Милль, начальник штаба воздушно-космических сил республики, сообщил, что страна вернется к изучению возможностей проведения операций ПВО на высотах от 20 км до 100 км. Раньше это была «неиспользуемая» зона, потому что «моторы не могли работать на такой высоте». «Но сегодняшние технологии позволяют оснащенным сенсорами шарам использовать это пространство. Мы правда хотим, чтобы шар, направленный враждебной силой, висел над Парижем и наблюдал за каждым нашим шагом, а мы не могли ничего с этим поделать?» — приводит его размышления The Guardian.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в понедельник, что его страна и союзники проведут анализ угроз, которые представляют этот тип устройств.

Инцидент 4 февраля привел к отмене визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин и введению санкций в отношении шести компаний, причастных к программе по организации их полетов. «Эти инциденты, которые, в общем, бывали и раньше, сейчас используются как повод для того, чтобы притормозить диалог или, возможно, сопроводить его какими-то дополнительными условиями и требованиями в отношении Китая. Инцидент не заслуживал бы такого внимания, если бы он не был связан с общим контекстом американо-китайских отношений», — прокомментировал РБК глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, в будущем возможна выработка норм и принципов использования таких устройств, ведь когда то или иное государство лучше знает, что происходит у соседей, это только укрепляет стабильность, а не подрывает ее.