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Байден исключил ухудшение отношений с Китаем из-за «шпионского зонда»

Байден заявил, что предупреждал Си Цзиньпина о прекращении инвестиций при поддержке СВО

Президент Джо Байден предупреждал председателя Китая Си Цзиньпина о прекращении западных инвестиций, если Пекин поддержит российскую военную операцию на Украине.

«Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, просто наблюдение. Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald«s до Exxon, — заявил Байден в интервью телеканалу PBS.

Он также указал, что отношения между США и Китаем не пострадали после того, как американские военные сбили китайский аэростат в воздушном пространстве США. «Нет, нет», — сказал Байден в ответ на вопрос, был ли нанесен серьезный ущерб отношениям Вашингтона и Пекина после этого инцидента.

Президент объяснил, что считает так, потому что ранее он сам и его команда разговаривали с председателем Китая Си Цзиньпином. Но он также отметил, что именно после инцидента с китайским лидером не общался.

Байден напомнил, что при прошлом разговоре с Си Цзиньпинем говорил ему, что США будут в полной мере соперничать с Китаем, но не стремятся к конфликту.

Китайский аэростат заметили в начале февраля над штатом Монтана, где находятся база ВВС США Мальмстром и шахты ядерных ракет. 4 февраля, когда аппарат пролетал над Атлантическим океаном в паре десятков километров от побережья Северной Каролиной, американские истребители сбили его.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Китай использовал аэростат для слежки за стратегическими объектами в США. Как писал Bloomberg, американские власти полагают, что китайский зонд является частью более масштабной шпионской программы КНР, так как их зонды и прежде влетали в воздушное пространство США.

Пекин же говорил, что аппарат применялся в метеорологических целях и случайно залетел на территорию США, так как отклонился от курса. В китайском МИДе заявили, что оставляют за собой право на любую необходимую реакцию после уничтожения аэростата.

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Джо Байден США Китай аэростат Си Цзиньпин

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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